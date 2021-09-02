Песков заявил об отсутствии прогресса по возвращению граждан РФ из тюрем США

До сих пор не получилось достичь прогресса по теме возвращения граждан РФ из американских тюрем, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы.

"Нет, не удалось", - сказал Песков. "Эта тема, действительно, затрагивалась в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось", - заметил он, имея в виду переговоры президентов России и США. Вообще, есть еще целый набор вопросов, который пока никак не сдвинулся с места, несмотря на женевский саммит. И это не только вопрос о российских заключенных, которые удерживаются в американских тюрьмах, но и - например - захваченная в нарушение международного права российская загрансобственность на территории США.

Российские дипломаты продолжают защищать интересы граждан РФ в тюрьмах США. "Многие из них, как мы считаем, находятся незаконно в этих тюрьмах, сталкиваются с очень жесткими условиями пребывания, не получают необходимую медицинскую помощь, на них оказывается психологическое давление", - сказал Песков. "Мы весьма сожалеем в этой связи и наши дипломаты будут продолжать делать все, чтобы добиться освобождения этих людей и защищать их права даже в их нынешнем статусе заключенных", - заключил он.