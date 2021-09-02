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02.09.2021 17:42
Рубрика: Происшествия

Площадь лесных пожаров за год увеличилась на 20%

Текст: Алексей Дуэль
В этом году площадь лесных пожаров увеличилась по сравнению с 2020 годом больше чем на 20%, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по реализации поручений президента по повышению эффективности работ, связанных с сохранением лесов.

При этом количество возгораний осталось примерно на том же уровне, отметила она. В этом сезоне в 66% случаев причиной возгорания стал антропогенный фактор и только в 33% - природный фактор, добавила вице-премьер.

Позитивная динамика борьбы с огнем в лесах отмечена в Красноярском крае, Амурской области, Тыве и Приморье.

"Рецепт успеха - оперативное доведение финансирования в полном объеме до структур, которые занимаются тушением природных пожаров, ликвидация пожаров в первые сутки, и, конечно, снижение антропогенного фактора как причины природных пожаров", - сказала Виктория Абрамченко.

При распределении 24 млрд рублей, которые президент поручил дополнительно выделить регионам для обеспечения охраны лесов от пожаров, особое внимание будет уделено тому, как местные власти взаимодействуют с федеральными структурами в борьбе с природными пожарами, заявила вице-премьер.

Фото: Пресс-служба администрации Нюрбинского района Якутии
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"Без хозяина в лесу порядок навести не получится, особенно в труднодоступных неуправляемых лесах", - сказал заместителя секретаря генсовета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин. По его мнению, дополнительные средства надо направить на мониторинг обстановки и инспекторский состав, который будет следить за происходящим на месте. По оценке Кобылкина, не допустить еще большего увеличения масштаба возгораний этого года помогли 20 тысяч единиц лесопожарной техники, которые регионы получили в рамках нацпроекта "Экология".

При выделении субвенций регионам статья расходов, связанных с пожарной безопасностью в лесах и тушением возгораний, будет защищена от сокращения, объявили в ходе совещания. Эту сумму нельзя будет уменьшить даже при дефиците бюджета.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Вице-премьеры Лесные пожары

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