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02.09.2021 19:11
Рубрика: Экономика

Зеленый маневр

Почему развитие водородной энергетики важно для нефтегазовой отрасли
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Спецвыпуск № 201(8552)
Развивая водородную энергетику, Россия сможет избежать серьезных рисков, связанных с перестройкой экономики под набирающую все большую силу мировую климатическую повестку. Мы сможем двигаться в сторону достижения углеродной нейтральности не в ущерб использования богатств недр нашей страны.
В этом году на Петербургском международном экономическом форуме водородной энергетике уделялось много внимания. Фото: РИА Новости В этом году на Петербургском международном экономическом форуме водородной энергетике уделялось много внимания. Фото: РИА Новости
В этом году на Петербургском международном экономическом форуме водородной энергетике уделялось много внимания. Фото: РИА Новости

Наибольшую угрозу для нас представляет навязываемый миру Евросоюзом отказ от углеводородов - нефти, газа и угля, как единственный способ снизить выбросы CO2. Свои ресурсы Европа почти выработала, а их импорт слишком дорог. Поэтому ЕС ничего не остается, как пропагандировать новый вектор развития энергетики, который позволит компенсировать европейским странам потери за счет более богатых углеводородами стран. Стоит отметить, что, как бы это ни звучало, в этом нет ничего предосудительного, Европа - один из крупнейших торговых партнеров России, США, Китая и других крупнейших экономик. Как говорится, может себе позволить.

Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин утвердил концепцию развития водородной энергетики

Но Старый Свет уже столкнулся с глобальным энергетическим кризисом из-за этого в 2021 году. Цены на "вредные" газ и уголь побили в Европе многолетние рекорды. Основной причиной стала неспособность генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в первую очередь ветровой генерации, на фоне неблагоприятных климатических условий обеспечить стабильные поставки электричества потребителям. Ветер, конечно, в Европу вернется, но проблемы ВИЭ это не отменит.

Для России путь Европы неприемлем. В бюджете страны нефтегазовые доходы составляют около трети от всех поступлений. Доля нефтегаза в ВВП превышает 15 процентов, а в экспорте - более половины. В большинстве регионов страны ВИЭ, которые так активно продвигаются ЕС, нерентабельны. Более того, переход на генерацию солнца и ветра в некоторых регионах просто невозможен. Например, в Арктике солнечные батареи бессмысленны большую часть года, а ветряки будут работать в основном на собственный обогрев.

Выход мы нашли - водородная энергетика. Она ничем не противоречит "зеленому" курсу Евросоюза. Концепция развития водородной энергетики, принятая в августе правительством России, - это собственная программа действий в мировой климатической повестке. Нашей стране не придется принимать чужие правила игры - Евросоюза или других стран - и будет что противопоставить пограничным мерам углеродного регулирования.

Водородная энергетика ничем не противоречит "зеленому" курсу Евросоюза

Водородная энергетика позволяет использовать в качестве сырья углеводороды, но при этом считается низкоуглеродной. Проблема только в том, что если сфера ВИЭ в Европе активно развивается уже пару десятилетий, то водородная энергетика пока находится в зачаточном состоянии. Теперь перед Россией стоит задача создать и быстро развить новую отрасль. В плюс нам идет то, что определенная база для этого в нашей стране уже есть. Это технологии и сырье.

Фото: Елена Березина/РГ
Россия увеличит генерацию "зеленой" энергии на 7 гигаватт

Водород производится из природного газа и угля, это самый дешевый способ, но он считается "грязным", поскольку в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ. Можно при производстве улавливать CO2, с дальнейшим его захоронением, что увеличивает себестоимость на 70 процентов. Самым чистым считается получение водорода путем электролиза воды, для которого источником энергии служит электричество, произведенное на ВИЭ. Впрочем, источником энергии может стать и электричество, выработанное на атомной станции (АЭС) или гидроэлектростанции (ГЭС), но в ЕС их не причисляют к "чистым".

Производство водорода - процесс нехитрый, но пока дорогой. Минимальная цена - 0,9 доллара за килограмм. Пока совокупный ежегодный спрос на водород - 72 миллиона тонн. В России производится около 5 миллионов тонн водорода в год, который весь предназначается для внутреннего рынка - для промышленности и нефтепереработки. Аналогичная ситуация в других странах, водород производится рядом с предприятием, его использующим. Причина в том, что транспортировка водорода в промышленных масштабах пока невозможна.

Водород сложно, практически невозможно транспортировать, вдобавок он взрывоопасен. Поэтому сейчас производят водород только в местах его потребления. Отсюда же проблемы с его хранением. В 2019 году в Норвегии взорвалась водородная заправка. К счастью, обошлось без жертв, но серьезно пострадало около 500 машин в радиусе полкилометра. Бензиновые АЗС тоже могут загореться, но масштабы аварий несопоставимы. Молекулы водорода проникают даже через прочную сталь. Только особые, очень дорогие сплавы способны их удерживать.

Фото: Getty Images
Риски быстрого перехода на "зеленую" энергетику до конца не оценены

Поэтому теперь России нужно решить три проблемы - снизить себестоимость производства "чистого" водорода, придумать безопасные способы его транспортировки и хранения, а также добиться от ЕС признания наших АЭС и ГЭС "чистыми" источниками энергии. Задачи масштабные, но они хотя бы не требуют от нас рубить сук, на котором сидишь. То есть отказываться от добычи углеводородов или платить за это дополнительные сборы другим странам.

Получится производить и экспортировать "чистый" водород - и мы не потеряем свои преимущества как главного поставщика энергоресурсов для Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В худшем случае можно будет поставлять газ или электроэнергию до мест, где водород будет производиться.

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