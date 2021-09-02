Почти половина лондонцев готовы потерять часть зарплаты ради удаленки

Сорок процентов жителей Лондона согласны на сокращение зарплаты, если им разрешат постоянно работать удаленно. Как показало исследование компании Hitachi Capital, всего в Британии на такой сценарий готовы пойти 27 процентов жителей. В среднем офисные работники согласны отдать за дистанционку восемь процентов своей зарплаты.

Примечательно, что к сокращению больше всего готовы те, кто получает меньше 40 тысяч фунтов в год. А из тех, у кого зарплата выше, на это согласны только 20 процентов. Рекордное количество думающих об уменьшении зарплаты в обмен на удаленку приходится на миллениалов (примерно 35 процентов).

На втором месте стоят те, кому за 55 (25 процентов), а на третьем - люди в возрасте от 45 до 54 лет (24 процента). Однако сумма, от которой готовы отказаться эти возрастные группы, должна быть меньше их расходов на дорогу до работы. От начальства же они ждут более "гибкого" отношения. Для женщин главным толчком к переходу на дистанционный формат является возможность совмещать домашние и семейные дела. Для мужчин основной мотив - возможность проводить больше времени с семьей.

Желающих отдать часть зарплаты в обмен на удаленку больше всего в Британии среди сотрудников СМИ и индустрии досуга. Меньше всего об этом думают те, кто работает в финансовой и юридической сферах.

Как показало исследование компании Breeze, американцы тоже согласны отказаться от части зарплаты за переход на постоянную дистанционку. Из тысячи опрошенных граждан США 65 процентов заявили, что готовы получать за это на пять процентов меньше, чем сейчас. 38 процентов согласны на сокращение 10 процентов зарплаты, а 15 процентов - и вовсе 25 процентов. Почти половина опрошенных готова променять на удаленку страховые бонусы от работодателя, а 53 процента - работать в неделю на 10 часов больше.

Желающих отдать часть своей зарплаты в обмен на удаленку больше всего в Британии среди сотрудников СМИ и индустрии досуга

Дистанционка так понравилась американцам, что в обмен на нее 34 процента опрошенных готовы не голосовать на всех местных и национальных выборах до конца жизни. 55 процентов могут отказаться от социальных сетей на весь следующий год, а 52 процента - от стриминговых сервисов типа Netflix.

А как у нас?

Никаких причин для сокращения зарплаты удаленным работникам российских компаний нет и быть не может - принятые ранее поправки в трудовое законодательство напрямую запрещают такую практику. Однако при найме новых сотрудников, которые заведомо будут трудиться из дома, им часто предлагают меньшие оклады, чем были у тех, кто изначально трудился офлайн, рассказали аналитики рынка труда.

"Размер зарплаты - предмет свободного договора между человеком и его работодателем, - говорит директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - Это у Маркса считалось, что зарплата равна стоимости воспроизводства рабочей силы. То, что человек не ездит на работу, ест дома, а не в кафе, сокращая тем самым свои издержки, никак не делает плоды его работы менее ценными. Зарплату он получает именно за результат работы, а не за процесс. Поэтому и на уровень дохода работа на удаленке никак влиять не должна".

По данным Росстата, за год размер средней зарплаты в России вырос на 11,7%. Развитие удаленной занятости этому не помешало. Правда, наиболее высокими темпами доход рос у педагогов, работников, занятых добычей полезных ископаемых и производством автотранспорта, - эти категории в большинстве случаев работают очно. А вот у финансистов, страховщиков и тех, кто работает в области информации и связи, заработки сократились. Эти виды работ в большей степени допускают удаленку. Но какую-либо закономерность в этой связи эксперты подтвердить не смогли.

По данным HeadHunter, четверть российских соискателей в разгар пандемии были готовы снизить зарплатные притязания ради быстрого трудоустройства. В большинстве случаев речь шла об уступке в пределах 10% суммы будущего дохода. Однако теперь уровень безработицы сократился до 4,5%, приближаясь к рекордно низкому уровню, во многих отраслях сложился дефицит рабочей силы. И работники зачастую уже могут не просить, а требовать предоставить им оптимальные условия работы.

Подготовил Алексей Дуэль