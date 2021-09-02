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02.09.2021 20:40
Рубрика: Происшествия

Полиция рекомендует дачникам установить пультовую охрану

Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Еще чуть-чуть и начнется массовый исход дачников в городские квартиры. И уже сейчас многие хозяева загородных участков задумываются, как защитить свои шесть соток с домиком.
Зачастую окна в дачных домах даже не надо взламывать — они открыты. Фото: Сергей Куксин Зачастую окна в дачных домах даже не надо взламывать — они открыты. Фото: Сергей Куксин
Зачастую окна в дачных домах даже не надо взламывать — они открыты. Фото: Сергей Куксин

Да, многие садовые некоммерческие товарищества (СНТ) стерегут сторожа и частные охранники. Должны патрулировать территорию полицейские и росгвардейские наряды. Но это - теоретически. Зачастую бывает так, что покинутые на целый зимний сезон участки становятся прибежищем бомжей, нелегальных мигрантов или просто разграбляются. Способы проникновения воров в загородные дома самые разные. Так, полиция с удивлением констатирует, что чаще всего преступники пользуются свободным доступом в дачный дом - это 60 процентов от общего количества зарегистрированных краж. То есть речь идет об элементарной безалаберности и халатности хозяев. Кто-то оставил незапертой дверь, кто-то не закрыл окно.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Статистика других методов проникновения в жилище такова: взлом замка двери - около 20 процентов, взлом самой входной двери - 4 процента, подбор ключа или отмычек - 5,6 процента, выдавливание или выбивание стекла - 6 процентов. Конечно же, в МВД и Рос-гвардии прежде всего рекомендуют доверить безопасность своего дачного участка вневедомственной охране или частной охранной организации (ЧОО). Как минимум, это обойдется в 60 тысяч рублей.

А вот что категорически не рекомендуется делать: ни в коем случае нельзя подводить электрический ток к забору, устанавливать мины-растяжки и самострелы, в том числе и с огнестрельным оружием, даже оставлять отравленную водку. За это можно потерять свободу лет на десять по многим уголовным статьям - от незаконного оборота оружия до умышленного убийства. Правда, пленум Верховного суда признал законным установку средств, не несущих угрозу окружающим людям и имеющимся в свободной продаже. Например, капканы или колючую проволоку.

Самый простой и дешевый вид сигнализации - автономный. Это просто звуковая сирена, которая срабатывает при открывании дверей или окон, информируя о происшествии всю округу. Автономную сигнализацию можно подключить на пост комплексной сторожевой охраны, а тревожную кнопку вывести на пульт вневедомственной охраны. Ежемесячная стоимость такой услуги составляет около 2300 рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка

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