Попова: "Утренние фильтры" в школах останутся обязательными

Все противоэпидемические требования в российских школах в новом учебном году не будут отменены. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Вести".

Каждый класс будет иметь свой отдельный кабинет. Кроме того, ученикам придется посещать столовые по расписанию, чтобы дети меньше контактировали друг с другом из разных классов.

"Остаются и "утренние фильтры", чтобы дети с температурой, с покраснением кожных покровов или вдруг с сыпью не проходили в школу", - отметила она.

Также Попова считает, что осенью возможен рост заболевших коронавирусной инфекцией. Вероятно, это можно будет наблюдать во второй декаде сентября.