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02.09.2021 16:59
Рубрика: В мире

Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Беларусью

Текст: Марина Алешина

Президент Польши Анджей Дуда по просьбе правительства подписал указ о введении чрезвычайного положения на приграничных с Беларусью территориях. Режим начнет действовать сразу после официальной публикации распоряжения главы государства. Как ожидается, это произойдет в ближайшее время. Новость журналистам сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спихальский​​​, передает РИА Новости.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Режим ЧП вводится на 30 дней, но после может быть продлен. Он коснется 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах - они находятся в радиусе трех километров от границы. На этих территориях ужесточат проверки документов, усилят полицейские патрули, а также временно запретят массовые мероприятия, включая манифестации, а также экскурсии. Главной причиной экстренных мер стал кризис с нелегальными мигрантами с Ближнего Востока (в основном - иракцами), о котором сообщает Варшава. По данным МВД республики, только с начала августа польские пограничники зарегистрировали более трех тысяч попыток незаконного перехода границы со стороны Беларуси. Для сравнения: за весь прошлый год таких попыток было лишь 120. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не собирается сдерживать поток нелегальных мигрантов к соседям - в Польшу, Литву и Латвию, поскольку из-за санкций Запада у страны нет на это "ни денег, ни сил".

Тем временем министерство обороны Польши приступило к строительству на границе забора из колючей проволоки высотой два с половиной метра. Его длина составит почти двести километров, то есть примерно половину протяженности всей границы с Беларусью.

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