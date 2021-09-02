Приставы намерены взыскать с экс-министра Абызова около 35 млрд рублей

Новости

Вирусолог объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в Израиле 21:53
Полузащитник ЦСКА Марадишвили перешел в "Локомотив" 21:42
Попова оценила ситуацию с распространением новых штаммов COVID-19 в РФ 21:28
Попова: "Утренние фильтры" в школах останутся обязательными 21:10
Disney закрывает сериал "Мандалорец" 20:55
Российские волейболисты проиграли Турции на старте чемпионата Европы 20:42
В Подмосковье резко похолодает до минус 2 20:12
В Москве вспоминают жертв теракта в школе Беслана 19:30
Россия с 10 сентября увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию 19:15
Остановлено движение на Павелецком направлении МЖД 19:04
Захарова призвала ввести эмбарго на поставки оружия Украине 18:29
Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики 18:19
Захарова оценила возможность признания Москвой властей в Афганистане 18:17
Володин назвал полезным опытом для РФ решение Южной Кореи по Apple и Google 18:16
Домашний арест Медведчуку продлили до 31 октября 18:00
Госдеп выделил Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи 17:59
Тюремщик из Гуантанамо признался, что пытал заключенных 17:55
Эксперты подтвердили прогресс в реализации плана по стресс-тестам БелАЭС 17:53
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности 17:41
Мосгорсуд вернул на пересмотр дело осужденных за взятку следователей СКР 17:22
Вратарь "Ростова" Песьяков покинул расположение сборной России 17:21
WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро 17:05
Samsung представила новую камеру для смартфонов 17:01
Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Беларусью 16:59
ЦБ спрогнозировал, когда ждать снижения инфляции в России 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 20:47
Рубрика: Происшествия

Приставы намерены взыскать с экс-министра Абызова около 35 млрд рублей

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
В службе судебных приставов завели два исполнительных производства на бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова.

Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний свыше 32 млрд рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал эти миллиарды, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Приставы увеличили счет, предъявленный экс-министру: к сумме долга прибавлен исполнительский сбор, который составляет более 2,2 млрд рублей.

Генпрокуратура направила иск о взыскании 126 млн долларов с Михаила Абызова

Второе дело касается уплаты алиментов. Как следует из данных в базе Федеральной службы судебных приставов, в сентябре 2016 года Абызов заключил с бывшей женой нотариальное соглашение об уплате алиментов. В какой-то момент он перестал исполнять обязательства. Набежал долг свыше 142 млн рублей. К нему также прибавлен исполнительский сбор - плюс 9 млн.

Занимается взысканием Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.

Происшествия Правосудие Следствие РГ-Фото Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Мишустин: Человек не должен догонять технологии
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора