Приставы намерены взыскать с экс-министра Абызова около 35 млрд рублей

В службе судебных приставов завели два исполнительных производства на бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова.

Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний свыше 32 млрд рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал эти миллиарды, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Приставы увеличили счет, предъявленный экс-министру: к сумме долга прибавлен исполнительский сбор, который составляет более 2,2 млрд рублей.

Второе дело касается уплаты алиментов. Как следует из данных в базе Федеральной службы судебных приставов, в сентябре 2016 года Абызов заключил с бывшей женой нотариальное соглашение об уплате алиментов. В какой-то момент он перестал исполнять обязательства. Набежал долг свыше 142 млн рублей. К нему также прибавлен исполнительский сбор - плюс 9 млн.

Занимается взысканием Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.