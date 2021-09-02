Такая мера поможет существенно повысить уровень газификации домохозяйств, улучшив тем самым уровень жизни населения в целом, особенно в отдаленных регионах.
Еще в апреле этого года в Послании Федеральному Собранию президент поручил правительству и региональным властям разработать план газификации без привлечения средств граждан. И уже 30 апреля российское правительство утвердило "дорожную карту" по газификации нашей страны. А в июне была утверждена новая редакция Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" № 69-ФЗ.
Так, появится единый оператор газификации - собственник Единой системы газоснабжения. Им станет "Газпром" и его "дочки". В тех регионах, где он не присутствует, за газификацию будет отвечать региональный оператор газификации (самая крупная организация, которая занимается в этом регионе развитием и эксплуатацией газораспределительных сетей и оказывает услуги населению, связанные с подачей газа). В обязанности единого оператора газификации будет входить решение всех вопросов, связанных с газификацией. Кроме того, единый оператор должен будет построить не только межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы, но и "ветки", которые будут доходить непосредственно до границ земельных участков жителей.
"Новый подход к процессу газификации должен помочь оптимизировать все связанные с этим процессы, - считает завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Руслан Абрамов. - В частности, станет возможным сформировать минимальную стоимость строительства газопроводов, а также минимальную стоимость подключения. В конечном итоге это поможет упростить строительство и снизить его стоимость, а также стандартизировать услуги в этой сфере".
Кроме всего прочего, "дорожной картой" предусматривается переход от ручной передачи показаний приборов учета газа к автоматической. Это станет возможным благодаря внедрению интеллектуальных систем. В разработке находится и автоматизация электронных платежей.
Новая программа газификации будет проходить в два этапа: первый - до 2025 года, второй - до 2030-го. Инвестиции "Газпрома" за первую "пятилетку" составят 526,1 миллиарда рублей. Это в 2,9 раза больше, чем было потрачено на развитие газоснабжения и газификацию регионов за предыдущие пять лет.
"По новой Программе развития газоснабжения и газификации регионов с 2021 по 2025 годы должно быть построено 24,4 тысячи километров газопроводов в 67 субъектах РФ. Это в 2,5 раза больше, чем удалось построить за предыдущие пять лет, - говорит первый вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал. - Причем более 80 процентов газопроводов будет проложено в сельской местности".
По итогам 2020 года уровень газификации в нашей стране составлял 71 процент. К 2024 году поставлена задача достичь уровня 75, а к 2030 - 83 процента. Также планируется, что к концу 2025 года в 35 регионах нашей страны будет достигнут уровень полной технически осуществимой сетевой газификации.
Согласно июньскому указу президента в первую очередь должны быть газифицированы 12 промышленных городов, перечисленные в федеральном проекте "Чистый воздух". Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Газификация поможет существенно улучшить там экологическую обстановку. А количество населенных пунктов с высоким уровнем загрязнения воздуха к 2024 году снизится до нуля. Также президент поручил к 2023 году бесплатно подвести газ к границам земельных участков в тех населенных пунктах, которые уже газифицированы. Сейчас в стране таких насчитывается более 36 тысяч.