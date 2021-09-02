В июне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому проведение газопровода до границ земельного участка становится бесплатным для россиян.

Такая мера поможет существенно повысить уровень газификации домохозяйств, улучшив тем самым уровень жизни населения в целом, особенно в отдаленных регионах.

Еще в апреле этого года в Послании Федеральному Собранию президент поручил правительству и региональным властям разработать план газификации без привлечения средств граждан. И уже 30 апреля российское правительство утвердило "дорожную карту" по газификации нашей страны. А в июне была утверждена новая редакция Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" № 69-ФЗ.

Так, появится единый оператор газификации - собственник Единой системы газоснабжения. Им станет "Газпром" и его "дочки". В тех регионах, где он не присутствует, за газификацию будет отвечать региональный оператор газификации (самая крупная организация, которая занимается в этом регионе развитием и эксплуатацией газораспределительных сетей и оказывает услуги населению, связанные с подачей газа). В обязанности единого оператора газификации будет входить решение всех вопросов, связанных с газификацией. Кроме того, единый оператор должен будет построить не только межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы, но и "ветки", которые будут доходить непосредственно до границ земельных участков жителей.

"Новый подход к процессу газификации должен помочь оптимизировать все связанные с этим процессы, - считает завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Руслан Абрамов. - В частности, станет возможным сформировать минимальную стоимость строительства газопроводов, а также минимальную стоимость подключения. В конечном итоге это поможет упростить строительство и снизить его стоимость, а также стандартизировать услуги в этой сфере".

Заявку на подключение и поставку газа можно будет подать на портале госуслуг или в МФЦ

Кроме всего прочего, "дорожной картой" предусматривается переход от ручной передачи показаний приборов учета газа к автоматической. Это станет возможным благодаря внедрению интеллектуальных систем. В разработке находится и автоматизация электронных платежей.

Новая программа газификации будет проходить в два этапа: первый - до 2025 года, второй - до 2030-го. Инвестиции "Газпрома" за первую "пятилетку" составят 526,1 миллиарда рублей. Это в 2,9 раза больше, чем было потрачено на развитие газоснабжения и газификацию регионов за предыдущие пять лет.

"По новой Программе развития газоснабжения и газификации регионов с 2021 по 2025 годы должно быть построено 24,4 тысячи километров газопроводов в 67 субъектах РФ. Это в 2,5 раза больше, чем удалось построить за предыдущие пять лет, - говорит первый вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал. - Причем более 80 процентов газопроводов будет проложено в сельской местности".

По итогам 2020 года уровень газификации в нашей стране составлял 71 процент. К 2024 году поставлена задача достичь уровня 75, а к 2030 - 83 процента. Также планируется, что к концу 2025 года в 35 регионах нашей страны будет достигнут уровень полной технически осуществимой сетевой газификации.

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Согласно июньскому указу президента в первую очередь должны быть газифицированы 12 промышленных городов, перечисленные в федеральном проекте "Чистый воздух". Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Газификация поможет существенно улучшить там экологическую обстановку. А количество населенных пунктов с высоким уровнем загрязнения воздуха к 2024 году снизится до нуля. Также президент поручил к 2023 году бесплатно подвести газ к границам земельных участков в тех населенных пунктах, которые уже газифицированы. Сейчас в стране таких насчитывается более 36 тысяч.