Псаки: Решение о вступлении Украины в НАТО принимают не США

США не могут влиять на решение НАТО о принятии Украины в альянс. Об этом на брифинге в среду заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что это важно понимать.

Так она прокомментировала просьбу украинского президента Владимира Зеленского предоставить Киеву видение США по вопросу украинской евроинтеграции и возможные сроки этого процесса. Псаки подчеркнула, что речь идет "о членстве в НАТО", а потому решение принимает сама организация, а не Вашингтон, пишет ТАСС.

"Мы продолжаем поддерживать и настаивать, что двери НАТО должны оставаться открытыми для тех, кто хочет вступить в организацию при условии выполнения взятых на себя обязательств и внесения вклада в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе", - добавила пресс-секретарь.

Между тем, Зеленский утверждает, что американский лидер Джо Байден лично поддерживает Украину в вопросе о возможности вступления ее в НАТО. Об этом украинский президент заявил журналистам по итогам переговоров с президентом США. "Я слышал, что президент США Джо Байден лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО, но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать", - отметил Зеленский. В Белом доме пока не прокомментировали это заявление.