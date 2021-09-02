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02.09.2021 08:18
Рубрика: Общество

Бирюков рассказал, как украсят Москву ко Дню города

Текст: Ирина Огилько

Ко Дню рождения столицу украсят флагами и декоративными конструкциями. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: РИА Новости
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"Центральными элементами украшения города станут флаги и флаговые конструкции, установленные на перилах главных московских мостов, вдоль основных магистралей, на площадях возле вокзалов и въездах в город, - рассказал Петр Бирюков. - Ключевым элементом концепции украшения станет слово "Москва" и цифра 874 - именно столько лет исполняется в этом году городу".

Так, всего поставят более двух тысяч флагов на мостах, у станций метро, вокзалов и ТПУ. А флаговые конструкции установят на территории аэропорта "Внуково", Восточного вокзала. Также установят свыше 3,2 тыс. декоративных конструкций и 1 тыс. поздравительных плакатов, которые разместят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. Бульварное кольцо украсят цветочные арки и световые лайтбоксы.

Как отметил Бирюков, дополнительно для украшения Москвы ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Архитектурно-художественная подсветка зданий 11 и 12 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек и домов №8 и №28 на Новом Арбате, здании Центрального телеграфа будут транслировать красочные видеоролики, посвященные Москве.

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