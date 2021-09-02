Фестиваль "Дни военно-исторического кино" откроет оскароносная лента

Международный кинофестиваль "Дни военно-исторического кино" откроется 2 сентября в Музее Победы на Поклонной горе показом оскароносной ленты 1942 года "Разгром немецких войск под Москвой", которая была снята 15 фронтовыми операторами. В течение пяти дней зрители смогут бесплатно посмотреть более 30 отечественных и зарубежных фильмов, встретиться с творческими группами и увидеть театральные постановки.

В столице кинофестиваль пройдет на семи площадках - Музее Победы (кинотеатр "Поклонка"), Музее техники Вадима Задорожного, сети кинотеатров Московское кино, Музее Кино, 35-ой береговой батарее (Севастополь) и Музее Обороны Севастополя (кинотеатр "Украина"). Также зрителей ждут в центрах Россотрудничества в 17 странах: Индии, Монголии, Египете, Польше, Франции, Италии, Германии, Сербии, Болгарии, Венгрии, Молдове, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Абхазии, Южной Осетии и на Кипре.

Киноафиша фестиваля приятно удивляет - "Александр Невский", "Уроки Фарси", "Небо измеряется милями", "Сашка", "Зоя", "Сын Саула", "Касабланка"… Специально к фестивалю студенты ГИТИСа подготовили литературно-драматургическую постановку по произведению Булата Окуджавы "Будь здоров, школяр!". Свою творческие работы покажут и студенты ВГИКа.

Специальная программа форума посвящена 95-летию Российского Государственного Архива Кинофотодокументов. Главным событием станет сессия "Нюрнберг. Кадры, которые нельзя забыть!". Среди спикеров - специалист по вопросам международной безопасности и внук главного обвинителя от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Романа Руденко М. Амирджанов и советский и российский военный историк и архивист, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, Генерал-лейтенант ФСБ России В.Христофоров.

Свои фильма на фестивале представят Игорь Угольников, Игорь Прокопенко, Константин Буслов, Татьяна Мирошник, Сергей Каптерев, Олег Штром, Дмитрий Белосохов, Кирилл Зайцев и многие другие.

Все события фестиваля можно посетить бесплатно, но необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля www.dnikino.ru. Организаторы фестиваля - Благотворительный фонд имени Владислава Листьева "Герои Экрана" и "Красный квадрат" при поддержке Фонда Президентских грантов.