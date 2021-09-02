Мосгорсуд вернул на пересмотр дело осужденных за взятку следователей СКР

Мосгорсуд отменил приговор двум бывшим следователям центрального аппарата Следственного комитета РФ, осужденных к длительным срокам за коррупционное преступление. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Экс-сотрудники СКР Сергей Дубинский и Андрей Тринев были признаны виновными в совершении преступления "получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Басманный райсуд Москвы приговорил Дубинского к шести годам лишения свободы, а Тринева - к восьми годам колонии. Оба фигуранта приговором суда кроме того были лишены специальных званий. Также им запретили работать в правоохранительных органах после освобождения.

На заседании 2 сентября Мосгорсуд отменил приговор Басманного суда. Отмечается, что такое решение принято в связи "с процессуальными нарушениями". При этом о каких именно нарушениях идет речь, не поясняется.

После решения дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд.

Что касается меры пресечения, то одному из экс-следователей, а именно Сергею Дубинскому, она была изменена на домашний арест. В то же время Андрей Тринев оставлен под стражей.

По данным следствия, бывшие полковник Дубинский и майор Тринев были задержаны в ноябре 2018 года. Тогда адвокат Коврижкин передал Триневу пять миллионов рублей за то, чтобы следователи не привлекали к уголовной ответственности одного из его подзащитных. На тот момент клиент адвоката был свидетелем по уголовному делу о хищении 210 миллионов рублей из банка "Экспресс-кредит". Расследованием этого хищения занимались следователи Дубинский и Тринев.