Московские игрушки стала закупать Европа

Экспорт московских игрушек вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Расширилась и география стран-покупателей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как рассказал заммэра, в первом полугодии 2021 года экспорт детских товаров Москвы составил 34,72 миллиона долларов, что превышает объемы отправленной продукции в аналогичном периоде 2019 и 2020 годов. Наибольший объем поставок в январе-июне 2021 года пришелся на игрушки - их экспорт достиг 24,71 миллиона долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года он составлял 16,12 миллиона долларов. Несмотря на широкий ассортимент экспортируемой продукции, наибольшей популярностью у зарубежных потребителей пользуются готовые комплекты игрушек и наборы для конструирования. Расширяется и география поставок московских игрушек. Если за первые шесть месяцев 2020 года их отправили в 41 страну мира, то в этом году - уже в 60. В тройке лидеров стран-покупателей продукции - Казахстан, Беларусь и Бельгия. Бельгия впервые стала одним из ключевых импортеров данной категории товаров - по итогам первого полугодия 2021 года экспорт достиг 1,08 миллиона долларов, при этом за весь 2020 год объем поставок насчитывал всего 0,07 миллиона долларов. Растет и экспорт детских товаров в Италию, который уже превысил годовые показатели прошлого года и составил 0,42 миллиона долларов. А поставки в Великобританию в январе-июне 2021 года также почти достигли объема всего прошлого года - 0,37 миллиона долларов

По словам Ефимова, оставшуюся долю в структуре экспорта делят между собой канцтовары и крупногабаритные товары, такие как кресла безопасности и ходунки. Как отметил Ефимов, столичным компаниям-экспортёрам детских товаров за последние несколько лет удалось значительно укрепить свои позиции на зарубежных рынках. "В первом полугодии 2021 года объем экспорта достиг 34,72 миллиона долларов и превысил не только аналогичный показатель прошлого года в полтора раза, но и объем экспорта детских товаров в первом полугодии 2019 года, когда он составил 28,53 миллиона долларов. При этом столица прочно удерживает звание лидера в этом сегменте - доля Москвы в общероссийском экспорте детских товаров составила почти 37 процентов", - подчеркнул Ефимов.