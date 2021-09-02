Новости

Московские игрушки стала закупать Европа 14:11
До конца года построят 29 объектов отрасли по обращению с отходами 14:07
Атомная подлодка вошла в Беломорканал 14:07
Ситуация в афганском Панджшере остается напряженной 14:05
Песков: Важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов 13:57
Сенаторы установили случаи давления извне на правоохранителей перед выборами 13:53
Жителей девяти регионов предупредили о скорых заморозках 13:49
В комиссии Совфеда ждут новых провокаций перед выборами 13:43
Климов: Аргументы некоторых кандидатов совпадают с риторикой оппонентов РФ 13:39
Путин призвал Минфин подойти по-государственному к решению проблем Дальнего Востока 13:35
Сбербанк создал "библиотеку голосов" телефонных мошенников 13:32
Посвященная 10-летию СКР океанская эстафета завершилась во Владивостоке 13:28
Федеральные выплаты пострадавшим от потопов в Крыму начнутся 6 сентября 13:24
Замминистра транспорта: Беспилотные суда запустят к 2024 году 13:22
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в мире хакерской атаке 13:21
В Минске высоко оценили совместные учения "Боевое содружество" 13:21
С 2022 года в российских аэропортах начнут внедрять биометрическую регистрацию 13:19
Путин поручил автоматически субсидировать льготные авиаперевозки в ДФО 13:15
Начальник Генштаба проверил готовность войск к учениям "Запад-2021" 13:13
В Москве воссоздан один из самых популярных садов "Цветочного джема" 13:10
Вышел трейлер фильма "Блокадный дневник" 13:06
Юристы оценили защищенность и прозрачность онлайн-голосования 12:56
Константин Эрнст рассказал о сериале "Вертинский" 12:53
Росрыболовство прогнозирует снижение цен на красную рыбу и красную икру 12:52
Песков уверен, что не может позволить себе выгорать на работе 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 14:11
Рубрика: Экономика

Московские игрушки стала закупать Европа

Текст: Ирина Огилько
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Экспорт московских игрушек вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Расширилась и география стран-покупателей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: iStock
Врачи назвали самые опасные игрушки

Как рассказал заммэра, в первом полугодии 2021 года экспорт детских товаров Москвы составил 34,72 миллиона долларов, что превышает объемы отправленной продукции в аналогичном периоде 2019 и 2020 годов. Наибольший объем поставок в январе-июне 2021 года пришелся на игрушки - их экспорт достиг 24,71 миллиона долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года он составлял 16,12 миллиона долларов. Несмотря на широкий ассортимент экспортируемой продукции, наибольшей популярностью у зарубежных потребителей пользуются готовые комплекты игрушек и наборы для конструирования. Расширяется и география поставок московских игрушек. Если за первые шесть месяцев 2020 года их отправили в 41 страну мира, то в этом году - уже в 60. В тройке лидеров стран-покупателей продукции - Казахстан, Беларусь и Бельгия. Бельгия впервые стала одним из ключевых импортеров данной категории товаров - по итогам первого полугодия 2021 года экспорт достиг 1,08 миллиона долларов, при этом за весь 2020 год объем поставок насчитывал всего 0,07 миллиона долларов. Растет и экспорт детских товаров в Италию, который уже превысил годовые показатели прошлого года и составил 0,42 миллиона долларов. А поставки в Великобританию в январе-июне 2021 года также почти достигли объема всего прошлого года - 0,37 миллиона долларов

По словам Ефимова, оставшуюся долю в структуре экспорта делят между собой канцтовары и крупногабаритные товары, такие как кресла безопасности и ходунки. Как отметил Ефимов, столичным компаниям-экспортёрам детских товаров за последние несколько лет удалось значительно укрепить свои позиции на зарубежных рынках. "В первом полугодии 2021 года объем экспорта достиг 34,72 миллиона долларов и превысил не только аналогичный показатель прошлого года в полтора раза, но и объем экспорта детских товаров в первом полугодии 2019 года, когда он составил 28,53 миллиона долларов. При этом столица прочно удерживает звание лидера в этом сегменте - доля Москвы в общероссийском экспорте детских товаров составила почти 37 процентов", - подчеркнул Ефимов.

В регионах Экономика ВЭД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин дал старт запуску предприятий на Дальнем Востоке
Песков: США и Украина дружат против России
Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер маткапитала в 2022 году
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии