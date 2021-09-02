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02.09.2021 00:57
Рубрика: Экономика

Москвичи возвращаются в фитнес-клубы

Текст: Александр Гвардис
Российская газета - Столичный выпуск № 200(8551)
Московские фитнес-клубы, пережившие пандемию коронавируса, потихоньку возвращаются к прежней жизни. Оборот отрасли за первое полугодие 2021 года достиг почти 5,5 миллиарда рублей, что на 92,5% больше, чем за аналогичный период 2020-го и на 24,7% выше, чем в допандемийном 2019-м. Такие данные привел вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пик продаж, уточнил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, в прошлого году пришелся на сентябрь. Тогда оборот составил 718 миллионов рублей. В ноябре и декабре, когда фитнес-клубы устраивают традиционные скидочные акции, показатели отрасли выросли до 827 миллионов рублей и 838 миллионов рублей соответственно.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Фитнес-индустрия, напомню, была признана одной из наиболее пострадавших от пандемии. Клубы в "ковидном" 2020-м не работали почти три месяца. После локдауна вернулись не все: часть маленьких клубов закрылась, некоторые "одиночки" на плаву удержались, но чувствуют себя по-прежнему непросто. Крупные же игроки устояли. Однако о полном восстановлении рынка говорить пока рано, заявили "РГ" в пресс-службе сети фитнес-клубов World Class. "В мире по-прежнему продолжается пандемия. Да, в России сдерживающие меры более лояльны к бизнесу, но клиентский трафик восстанавливается постепенно, - отмечают в компании. - Лето - традиционно низкий сезон для фитнес-клубов, поэтому делать какие-то выводы поспешно. По нашим оценкам, на восстановление бизнеса понадобится не менее двух лет". Но положительные тенденции есть. Например, в компании заметили: клиенты, которые продолжают ходить в клубы, стали заниматься чаще.

Есть и положительный опыт, который удалось извлечь из пандемии: новую жизнь получило диджитал-направление. Онлайн-тренировки, а проект вынашивался задолго до коронавируса, пришлись как нельзя кстати, в период, когда все клубы были закрыты. Цены на абонементы в клубы сети остались на прежнем уровне. На время закрытия клубов все контракты клиентов были заморожены.

Сеть фитнес-клубов ХFit тоже продлила все действующие карты. В клуб на улице Правды люди пошли сразу, как только он возобновил работу. "К нам ходят и взрослые, и молодежь, и дети. Самому старшему члену клуба - 90 лет, - рассказала "РГ" инструктор категории "мастер" фитнес-клуба на улице Правды Наталья Филиппенко. - По-прежнему есть небольшой процент людей, которые, уехав весной 2020 года за город, пока не вернулись. С ними мы занимаемся в онлайн-формате". Сейчас в клубе, добавила она, есть программа реабилитации после ковида. Тренеры прошли обучение и уже проводят занятия.

Фитнес-индустрия была признана одной из наиболее пострадавших от пандемии

Стоимость абонементов в целом не изменилась. Средняя цена годовой карты: 24- 27 тысяч рублей. Стабильные цены и на персональные тренировки: одно занятие в зависимости от квалификации тренера стоит от 1400 до 3000 рублей.

"Во вторую волну осенью прошлого года переболели многие из нас, в том числе и я. Переболели легко, без осложнений. Третью волну мы и не заметили, потому что все привились, - вспоминает Наталья Филиппенко. - Сейчас спокойно работаем с соблюдением всех санитарных правил". Тренажеры, по ее словам, расставлены друг от друга на расстоянии полтора-два метра. Пол во всех зонах моется три раза в день специальным раствором, а тренажеры протирают 6 раз в день. В зале групповых программ в перерывах между уроками работает ультрафиолетовая лампа.

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