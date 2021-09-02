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02.09.2021 11:59
Рубрика: Экономика

Москвичи выберут название для электрического речного трамвая

Текст: Ирина Огилько

Проголосовать за название первого электрического речного трамвая в столице можно на портале "Активный гражданин". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Фото: iStock
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Всего предложено пять вариантов: "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Синичка" или "Неглинка". Свой вариант ответа предложить нельзя. С начала открытия голосования свое мнение высказали более 9 тысяч человек. Самое большое число голосов отдано за название "Синичка" - 28 процентов. На втором месте - 21 процент - Жужа, на третьем - 20 процентов - Яуза.

Напомним, что запуск электрического речного трамвая намечен на будущий год. Это первое в мире электросудно, которое будет возить пассажиров круглый год. Первые два маршрута пойдут от Филей до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до Печатников.

Это будет транспорт в пешей доступности, который позволит сократить время в пути. К примеру, путь от парка "Фили" до причала "Верхние Мнёвники" на автобусе займет 65 минут, а по воде - всего 13,5 минут, то есть в пять раз быстрее. От Печатников до Коломенской набережной с одного берега на другой можно будет добраться за три минуты - поездка на автобусе займет больше часа, на автомобиле - не меньше 35 минут.

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