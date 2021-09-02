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02.09.2021 12:28
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 1864 новых случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 1864 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 492 человека. На ИВЛ находятся 315 человек.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
За сутки в России подтверждено 18 985 случаев COVID-19 в 85 регионах

В городе выздоровели еще 1686 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 450 330. В столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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