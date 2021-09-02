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02.09.2021 11:48

Под Липецком открылась обновленная школа в историческом здании

Глава Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии обновленной школы в селе Трубетчино Добровского района. Учебное заведение располагается в историческом здании, построенном в 1914 году. Оно давно требовало обновления. Капитальный ремонт здесь продолжался семь месяцев. Рабочие заменили окна, двери, полы, системы канализации, водоснабжения и вентиляции. Также в здании полностью заменили электропроводку и оштукатурили стены.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Необходимые для этого средства - восемь миллионов рублей - по государственной программе капитального ремонта и благоустройства зданий образовательных организаций Министерства просвещения РФ выделили из федерального бюджета. Еще три миллиона поступили из региональной казны. На приобретение оборудования и мебели из муниципального бюджета выделили более 700 тысяч рублей.

Фото: Администрация Липецкой области

Здесь будут учиться школьники начальных классов. За парты сели 73 ученика, 18 из которых - первоклассники.

- Историческое здание приобрело новое дыхание после капитального ремонта. Детишки и родители довольны. А у нас впереди - новые объекты, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Завершается строительство образцовой во всех отношениях школы в селе Большой Хомутец. Два года назад я дал жителям обещание, что через три года у них будет новое современное образовательное учреждение. Его построили даже раньше срока.

Фото: Администрация Липецкой области
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Губернатор отметил, что строительство школы, рассчитанной на 264 учащихся с двумя дошкольными группами по 15 детей в каждой, началось в мае 2020 года в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Стоимость объекта вместе с оборудованием составила около 400 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Игорь Артамонов отметил, что проектом предусмотрены лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир, сенсорная комната, спортивные помещения. Сдать школу планируют в ближайшее время.

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