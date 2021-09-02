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02.09.2021 10:38
Рубрика: Экономика

Посылки "Почты России" в 2022 году начнут возить беспилотники

Текст: Елена Манукиян
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Беспилотные грузовики в 2022 году начнут возить посылки из Москвы в Петербург, говорится в телеграм-канале "Почты России".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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В компании отметили, что запуск беспилотных грузовиков на М-11 позволит сэкономить "Почте России" 61 млн рублей в год. Он пройдет в рамках эксперимента на трассе М-11, который проводит Минтранс.

Ранее ведомство анонсировало появление беспилотных грузовиков на российских дорогах в первом квартале 2024 года. Отмечалось, что в кабине беспилотника будет находиться человек, который сможет вмешиваться в управление при угрозе возникновения аварийной ситуации. Использование такого транспорта позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость доставки грузов и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний. Прогнозируемая экономия после запуска беспилотников на всех российских автомагистралях составит более 1 млрд рублей в год.

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