Премьера фильма о Сергее Бондарчуке состоится в Геленджике и в Москве

А в Москве фильм увидеть можно будет уже 15 сентября в киноцентре "Октябрь". В рамках проекта КАРО.Арт в столице пройдет специальный показ "Бондарчук. BATTLE". Просмотр и обсуждение со съемочной группой будет модерировать популярный кинокритик и главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин. Начало в 20:00. В прокат фильм "Бондарчук. BATTLE" выйдет 30 сентября.

Согласно синопсису, новый фильм про Сергея Бондарчука - не традиционное описание жизни известного режиссера и не байопик, приуроченный к круглой дате. Создатели картины фокусируются на уникальном периоде в истории мирового кино - послевоенной "оттепельной" эйфории и времени больших надежд, ключевым героем которых и стал автор "Войны и мира". Каким был этот человек и кинематографист, снимавший и камерные драмы, и мегаломанские батальные проекты? И как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху Холодной войны?