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02.09.2021 12:38
Рубрика: Культура

Премьера фильма о Сергее Бондарчуке состоится в Геленджике и в Москве

Текст: Сусанна Альперина
Фильм Дениса Катаева и Антона Желнова "Бондарчук. BATTLE", о котором ранее писала "РГ", покажут на фестивале актуальной культуры "Сезоны", который пройдет с 3 по 13 сентября в Геленджике. Премьерный показ документальной картины о Сергее Бондарчуке состоится 12 сентября, а попасть на него можно будет бесплатно по предварительной регистрации. Картину представят авторы Денис Катаев и Антон Желнов и продюсер Федор Бондарчук. Начало в 20:00. Место проведения кинопоказа: open-air фестиваля "Сезоны" на площади им. Погодина. Зарегистрироваться на показ можно по ссылке.

А в Москве фильм увидеть можно будет уже 15 сентября в киноцентре "Октябрь". В рамках проекта КАРО.Арт в столице пройдет специальный показ "Бондарчук. BATTLE". Просмотр и обсуждение со съемочной группой будет модерировать популярный кинокритик и главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин. Начало в 20:00. В прокат фильм "Бондарчук. BATTLE" выйдет 30 сентября.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно синопсису, новый фильм про Сергея Бондарчука - не традиционное описание жизни известного режиссера и не байопик, приуроченный к круглой дате. Создатели картины фокусируются на уникальном периоде в истории мирового кино - послевоенной "оттепельной" эйфории и времени больших надежд, ключевым героем которых и стал автор "Войны и мира". Каким был этот человек и кинематографист, снимавший и камерные драмы, и мегаломанские батальные проекты? И как ему, лауреату множества премий СССР, удалось стать фигурой мирового значения и связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху Холодной войны?

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