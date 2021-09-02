Новости

WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро 17:05
Samsung представила новую камеру для смартфонов 17:01
Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Беларусью 16:59
ЦБ спрогнозировал, когда ждать снижения инфляции в России 16:42
Вратарь Крицюк перешел в "Зенит" 16:27
Си Цзиньпин: В Китае создадут Пекинскую фондовую биржу 16:26
"Людей жалко": Мантуров оценил возможность появления электросамоката Aurus 16:24
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19 16:18
Мантуров не исключил возможность выдачи льготных автокредитов учителям 16:16
На полях ВЭФ прошла российско-монгольская историческая конференция 16:03
Тепло вернется в Москву на будущей неделе 15:54
Министр транспорта: Авиакомпании могут не успеть освоить дополнительные субсидии 15:52
Собянин: Масштабная программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается 15:48
Песков оценил шансы на саммит президентов России и Украины 15:48
В Подмосковье ввели новую меру поддержки для детей-инвалидов 15:44
В ЕР предложили переход школ на российское ПО и общие тарифы 15:42
Песков: Приближение НАТО к границам РФ вынудит принимать контрмеры 15:35
Twitter будет бороться с травлей пользователей 15:33
Собянин поручил провести комплексное благоустройство прудов в районе Марьино 15:31
Число льготных авиамаршрутов на Дальнем Востоке могут удвоить 15:26
Пассажиропоток на авиатранспорте в 2021 году достигнет 100 млн человек 15:25
"Газпром" определил сроки полной газификации России 15:23
Путин: Здравоохранением в ДФО Госсовет должен заняться отдельно 15:20
Кимоно и рентгеновские снимки: Какие вещи забывали пассажиры аэроэкспрессов 15:20
Путин поручил обсудить возможность отмены НДС при ремонте судов 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 15:48
Рубрика: Власть

Собянин: Масштабная программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается

Текст: Любовь Проценко

Осмотрев ход комплексной реконструкции здания филиала N3 детской городской поликлиники №148 в районе Марьино, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал:

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: В Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений

"Десятки поликлиник одновременно находятся в работе. Идет полная реконструкция, как здесь, в Марьино. В июне мы зашли, и в декабре работы должны быть закончены. Полное обновление инженерных коммуникаций, фундамента, кровли, окон, отделки, замена всего оборудования. По большому счету это будет новая современная поликлиника".

Обычно, по словам главы города, такой большой объем работ выполняется за два-три года. Но сейчас работа ведется темпами, которые позволяют сделать реконструкцию за полгода, чтобы горожане, которые ранее приходили на прием в это здание, смогли поскорее сюда вернуться.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что во всех поликлиниках, где ведется реконструкция в 2021 году, работы должны завершиться в конце декабря: "И мы начнем их передачу под заселение, в том числе и эту поликлинику".

По словам заммэра, сейчас реконструируются более 70 поликлиник.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Мишустин: Человек не должен догонять технологии
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
Песков: США и Украина дружат против России
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией