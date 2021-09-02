Собянин: Масштабная программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается

Осмотрев ход комплексной реконструкции здания филиала N3 детской городской поликлиники №148 в районе Марьино, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал:

"Десятки поликлиник одновременно находятся в работе. Идет полная реконструкция, как здесь, в Марьино. В июне мы зашли, и в декабре работы должны быть закончены. Полное обновление инженерных коммуникаций, фундамента, кровли, окон, отделки, замена всего оборудования. По большому счету это будет новая современная поликлиника".

Обычно, по словам главы города, такой большой объем работ выполняется за два-три года. Но сейчас работа ведется темпами, которые позволяют сделать реконструкцию за полгода, чтобы горожане, которые ранее приходили на прием в это здание, смогли поскорее сюда вернуться.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что во всех поликлиниках, где ведется реконструкция в 2021 году, работы должны завершиться в конце декабря: "И мы начнем их передачу под заселение, в том числе и эту поликлинику".

По словам заммэра, сейчас реконструируются более 70 поликлиник.