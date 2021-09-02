Собянин попросил РЖД бережно восстановить Сыромятнический трамвайный тоннель

Столичные власти обратились к руководству РЖД с просьбой бережно подойти к реконструкции трамвайного тоннеля XIX века в Сыромятническом проезде. Об этом в своем персональном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, проектировщикам было дано поручение найти решение, которое сохранило бы красоту тоннеля и решило задачу развития пригородного движения. "Этот тоннель XIX века является одним из живописных уголков исторической Москвы, - отмечает Собянин. - Но поверх него проходит линия наземного метро МЦД-2. А для будущего диаметра МЦД-4 компания РЖД должна построить дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов". При этом первоначальное проектное решение, подчеркнул мэр, было отвергнуто.

Собянин рассказал, что власти попросили РЖД провести реконструкцию максимально бережно. И пообещал, что будет внимательно следить за проектом.