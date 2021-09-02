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02.09.2021 15:31
Рубрика: Власть

Собянин поручил провести комплексное благоустройство прудов в районе Марьино

Текст: Любовь Проценко

Расположенный вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров каскад 14 искусственных прудов общей площадью более 30 гектаров является визитной карточкой района Марьино. Это одно из самых любимых мест отдыха для его жителей. Но построены пруды не только для этого. Несут они и другую функцию. Являясь частью централизованной системы водоотведения, регулирующей поверхностный сток и уровень грунтовых вод, пруды защищают район от подтоплений в ходе сильных ливней и паводков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На встрече с жителями мэр Москвы Сергей Собянин сказал сегодня: "С просьбой создать в Марьино комфортную зону отдыха вдоль прудов-регуляторов ко мне не раз обращались местные жители и депутаты Государственной Думы. Мы обязательно разработаем такой проект, согласуем его с вами и в ближайшие годы реализуем".

Благоустройство Марьинских прудов не проводилось с момента застройки района. Сейчас самый ухоженный из них, по мнению жителей района, пруд на Марьинском бульваре, расположенный между церковью Иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" и Луговым проездом. Украшение этого пруда - четырехарочный пешеходный мост. У Восточного пруда на Марьинском бульваре - забетонированные берега. Далее от воды идут травяные откосы с деревьями, асфальтированные площадки, каменные лестницы. Рыбакам нравятся пруды на Новочеркасском бульваре, где, по их словам, водятся не только карась и ротан, но и плотва, окунь. Рыба заходит в пруды по трубам в периоды высокого уровня воды в Москве-реке.

По предложению инициативных групп жителей района и депутата Государственной Думы Петра Толстого городские власти разработали предварительную концепцию благоустройства всех Марьинских прудов. В основу ее положена идея создания эко-системы "5 островов", которая предлагает создать "летний офис" - с павильонами для коворкинга, чтения, бук-шеринга, "остров культуры" - с танцплощадками, летними кинотеатрами, площадками для городских мероприятий и ярмарок; "детский остров" - с площадками для игр и тихой зоной для прогулок с колясками, "пляжный остров" - для летнего отдыха, с пляжем, лодочным прокатом и площадками для пикников и "остров спорта" - со спортивными площадками, теннисными столами, настилами для йоги.

Эту концепцию в ходе обсуждения поддержали свыше 5 тысяч человек. На специальном сайте Марьино-закомфортнуюсреду.рф жители района могут найти подробную информацию о проекте и высказать свои идеи, которые будут учтены при проведении благоустройства прудов. Реализовать проект комплексного благоустройства Марьинских прудов планируется в 2022-2023 гг.

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