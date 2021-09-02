Собянин рассказал о создании парков и скверов в районах запада Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге рассказал о планах по благоустройству парков, скверов и жилых территорий в рамках программы "Мой район".

Например, в Можайском районе благоустраивается большой квартал между улицами Говорова и Барвихинская - приводятся в порядок дворы, территория школы №1400 и парк "Дубки". В Крылатском новую жизнь обретает сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой. "Место - популярное, - говорит мэр. - На открытой сцене по праздникам выступают артисты и проходят развлекательные мероприятия. После реконструкции она станет более удобной и красивой".

В Кунцево обновляются дворы в 18-м микрорайоне между улицами Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская, Маршала Сергеева. Также продолжается комплексное благоустройство и озеленение территории рядом с храмом иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет" в Рублево.

В Раменках, по словам Собянина, обновляется территория рядом с новым зданием инспекций ФНС №29 и №36 по Москве. А в Фили-Давыдково у Мазиловского пруда будет создан теннисный корт.