Курьяновские очистные сооружения, расположенные в излучине Москвы-реки на юго-востоке столицы - крупнейшее в Европе предприятие такого рода. Сюда поступает до 1,5 миллиона кубометров промышленных и хозяйственно-бытовых стоков в сутки. Сбрасывают же их из восьми административных округов города: Северо-Западного, Западного, Юго-Западного, Южного, Юго-Восточного, Северного и Центрального округов, а также с новых территорий Москвы и из населенных пунктов Подмосковья. Построенные в шестидесятые годы прошлого века, эти очистные сооружения в последнее десятилетие реконструируются. Посмотреть, что уже сделано и что еще предстоит сделать, сюда приехал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений - и Люберецких, и Курьяновских, - рассказал глава города. - Это громадная стройка, громадный объем работы. Постепенно блок за блоком, часть за частью очистные сооружения модернизируются. Прослужившие более полувека, они постепенно превращаются в современные, новые, которые избавляют город от резких запахов сероводорода, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, сбрасываемую после очистки в Москву-реку. Это не просто ремонт. Это радикальная реконструкция, все основные работы в ходе которой закончатся до конца года".

В частности, уже введена теплоэлектростанция на биогазе, которая обеспечивает половину потребностей очистных сооружений в электроэнергии. Построен снегосплавный пункт. Введен в эксплуатацию блок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод для очистки воды от бактерий и вирусов, опасных для человека и окружающей среды. В настоящее время, по словам генерального директора "Мосводоканала" Александра Пономаренко, идет реконструкция первого и второго блоков очистных сооружений. Проведенные работы уже позволили повысить качество очистки воды. В частности благодаря этому, концентрации по аммонийному азоту снизились с 10-15 до 1,5 миллиграмма на литр, повысилась и энергоэффективность станции. По словам гендиректора, обновление основных конструкций обеспечит их надежную работу в течение следующих десятилетий. В начале следующего года начнется пусконаладка оборудования.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева рассказала, как в столице ведется контроль за качеством воды на очистных сооружениях: "Раньше мы это делали раз в месяц, а сейчас до восьми раз в месяц. Смотрим основные показатели: какая вода приходит на очистные сооружения, как происходит ее очистка на каждом этапе - от механической и биологической до самых стоков, которые сливаются в реку".

По словам Елены Андреевой, основные показатели для врачей сейчас - это фосфороазот (биогенный осадок) и сероводородный аммиак, за которым налажен особый контроль специалистами, так как его ощущают жители: "Раньше - в 2015-2016-м годах у нас было до 300-400 жалоб москвичей на запахи в год. Дальше количество жалоб резко снизилось. Но даже в период пандемии, когда люди оставались дома, были десятки жалоб. А в 2021 году уже нет ни одной жалобы. То есть эффект от реконструкции налицо".

По оценке экспертов, реконструкция Курьяновских очистных сооружений приведет к полному устранению выбросов сероводорода и запахов от него. Это улучшит качество жизни до двух миллионов жителей южных и юго-восточных районов Москвы, до которых в зависимости от направления ветра эти запахи сейчас периодически доходят.