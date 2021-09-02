Тепло вернется в Москву на будущей неделе

После сильного похолодания в столичный регион на следующей неделе вернется тепло. До +19 градусов воздух сможет прогреться к 10 сентября. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Как отметила Позднякова, дном холода станет воскресенье, 5 сентября, когда среднесуточная температура воздуха не превысит +8 градусов, что является нормой для начала октября, а не сентября. Более того, хоть осадки и маловероятны, но усиливать ощущение непогоды будет сильный ветер до 15 м/с. Днем столбик термометра не поднимется выше +10...+12 градусов, а ночью на почве возможны слабые заморозки.

"Перед этим на регион обрушатся сильные дожди, за субботу сможет выпасть до 7 мм осадков, это достаточно для того, чтобы подтопить низины, - рассказала метеоролог. - Холодным будет и понедельник, но дальше постепенно температура воздуха начнет расти. И к следующим выходным поднимется до +17...+19 градусов. По моим прогнозам, в регионе в этом году будет бабье лето. Может быть, не слишком продолжительное, но зато теплое и без дождей".