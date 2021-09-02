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02.09.2021 21:30
Рубрика: Культура

В "Ясной Поляне" открылся фестиваль "Толстой"

Текст: Елена Шулепова ( "Российская газета", Тула)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
В Тульской области прошли первые спектакли V Международного театрального фестиваля "Толстой", и он впервые пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Это одно из знаковых событий в год 100-летия музея-усадьбы "Ясная Поляна".
Гости фестиваля "Толстой" вновь смогут прослушать в аудио-формате спектакль "Война и мир. Путешествие". Фото: пресс-служба музея "Ясная поляна" Гости фестиваля "Толстой" вновь смогут прослушать в аудио-формате спектакль "Война и мир. Путешествие". Фото: пресс-служба музея "Ясная поляна"
Гости фестиваля "Толстой" вновь смогут прослушать в аудио-формате спектакль "Война и мир. Путешествие". Фото: пресс-служба музея "Ясная поляна"

Театральный фестиваль в Ясной Поляне планировалось провести в июне, однако из-за неблагоприятной эпидобстановки он был перенесен на неопределенное время. К сентябрю уровень заболеваемости снизился, выросло число вакцинированных, и Роспотребнадзор дал фестивалю добро - конечно, с соблюдением всех мер безопасности: рассадки с учетом социальной дистанции, а просматривать спектакли в масках потребуется даже на свежем воздухе. Кстати, вакцинированные могут увидеть представления бесплатно - для них предусмотрена специальная квота.

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В программе фестиваля - 15 постановок ведущих театров из 10 регионов страны. Зрителей ждут и классическая драма, и балет, и постановки в формате сайт-специфик, и разнообразные аудиоэксперименты. Так, проект театра post "Война и мир" своими шагами" предлагает... буквально шагами измерить длину этого текста - продолжительность маршрута по Ясной Поляне будет равна длине строк первого издания романа. Или радиоспектакль "Лев Толстой: Бегство из рая" - документально-публицистический проект в десяти частях по одноименной книге Павла Басинского. А спектакль "Сила Слова" Елены Ненашевой, созданный в партнерстве с "Ростехом", переосмысливает производственное пространство, поскольку пройдет на местном предприятии по производству акустического оборудования. По словам программного директора фестиваля Павла Руднева, фестиваль в Ясной Поляне должен собирать лучшие спектакли, связанные с именем писателя, но при этом и пытаться увидеть "толстовское в современном искусстве".

В программе театрального фестиваля "Толстой" - 15 постановок ведущих театров из 10 регионов страны

В день открытия фестиваля хореографическую интерпретацию творчества Толстого в балете-сюите TOLSTOY представит театр "Балет Евгения Панфилова" (Пермь). Тверской театр же покажет спектакль "Чайка" в постановке британского режиссера Вероники Вигг. Как рассказала директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, спектакли под открытым небом пройдут на четырех площадках: на главной сцене, малой сцене у дома Толстого, в яблоневом саду и площадке на холме. Впервые этот фестиваль перешагнет пределы Тульской области - спектакли пройдут также в Москве, Челябинске и Уфе.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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