В "Ясной Поляне" открылся фестиваль "Толстой"

В Тульской области прошли первые спектакли V Международного театрального фестиваля "Толстой", и он впервые пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Это одно из знаковых событий в год 100-летия музея-усадьбы "Ясная Поляна".

Театральный фестиваль в Ясной Поляне планировалось провести в июне, однако из-за неблагоприятной эпидобстановки он был перенесен на неопределенное время. К сентябрю уровень заболеваемости снизился, выросло число вакцинированных, и Роспотребнадзор дал фестивалю добро - конечно, с соблюдением всех мер безопасности: рассадки с учетом социальной дистанции, а просматривать спектакли в масках потребуется даже на свежем воздухе. Кстати, вакцинированные могут увидеть представления бесплатно - для них предусмотрена специальная квота.

В программе фестиваля - 15 постановок ведущих театров из 10 регионов страны. Зрителей ждут и классическая драма, и балет, и постановки в формате сайт-специфик, и разнообразные аудиоэксперименты. Так, проект театра post "Война и мир" своими шагами" предлагает... буквально шагами измерить длину этого текста - продолжительность маршрута по Ясной Поляне будет равна длине строк первого издания романа. Или радиоспектакль "Лев Толстой: Бегство из рая" - документально-публицистический проект в десяти частях по одноименной книге Павла Басинского. А спектакль "Сила Слова" Елены Ненашевой, созданный в партнерстве с "Ростехом", переосмысливает производственное пространство, поскольку пройдет на местном предприятии по производству акустического оборудования. По словам программного директора фестиваля Павла Руднева, фестиваль в Ясной Поляне должен собирать лучшие спектакли, связанные с именем писателя, но при этом и пытаться увидеть "толстовское в современном искусстве".

В программе театрального фестиваля "Толстой" - 15 постановок ведущих театров из 10 регионов страны

В день открытия фестиваля хореографическую интерпретацию творчества Толстого в балете-сюите TOLSTOY представит театр "Балет Евгения Панфилова" (Пермь). Тверской театр же покажет спектакль "Чайка" в постановке британского режиссера Вероники Вигг. Как рассказала директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, спектакли под открытым небом пройдут на четырех площадках: на главной сцене, малой сцене у дома Толстого, в яблоневом саду и площадке на холме. Впервые этот фестиваль перешагнет пределы Тульской области - спектакли пройдут также в Москве, Челябинске и Уфе.