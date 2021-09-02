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02.09.2021 10:05

В Калуге открылся еще один кванториум

Первый в Калужской области школьный Кванториум открылся 1 сентября в школе № 25. В торжественной церемонии приняли участие руководители области и города.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Кванториум создан на базе кабинетов химии, физики, технологии, биологии и математики. Были отремонтированы не только кабинеты, но также коридоры и столовая, закуплена новая мебель и самое современное оборудование на сумму 24 миллиона рублей.

Фото: Калужская городская дума
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В первой половине дня все аудитории будут использоваться в рамках традиционного образовательного процесса, а во второй распахнут свои двери для всех детей микрорайона.

В Кванториуме будут преподавать естественнонаучные предметы, предусмотрено дополнительное образование детей по программам технической направленности: робототехника, промышленный дизайн, аддитивные технологии, гео-аэро.

В текущем году естественнонаучные предметы в Кванториуме будут осваивать 250 учеников, порядка ста школьников пройдут обучение по программам дополнительного образования.

"Важно, что заниматься в Кванториуме смогут не только ученики 25-й школы, но и все дети микрорайона. Это позволит охватить большое количество школьников и развить их таланты и способности, - прокомментировал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Работа в этом направлении продолжается: планируется создание Кванториума еще в одной из школ на окраине Калуги, чтобы проживающие далеко от центра города ребята также имели возможность получить качественное дополнительное образование".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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