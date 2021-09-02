В Липецкой области открыт мост на станции Грязи-Волгоградские

Игорь Артамонов подчеркнул, что, благодаря совместному финансированию, взаимной поддержке и профессионализму строителей, подрядчик выполнил все работы в кратчайший срок, понимая как важен этот объект для грязинцев.
Решение о проведении ремонта моста было принято по результатам его обследования и оценки состояния как предаварийное. Игорь Артамонов напомнил, что рассматривались различные варианты, но в связи с конструктивными особенностями путепровода, провести работы без перекрытия моста для движения автомобильного транспорта было нельзя. В ходе капремонта заменили элементы обустройства моста и асфальтовое покрытие проезжей части, уложили тротуары, установили новые опоры освещения, сделали барьерное заграждение и новые лестничные сходы, отремонтировали стоечные опоры и пролетные строения. Обновленный объект перешел с баланса железной дороги в собственность муниципалитета.
По технологии капитального ремонта путепровод был закрыт для движения автомобилей с 10 мая по 31 августа. Время производства работ было перенесено на летние месяцы для совмещения с каникулами для максимального удобства грязинцев. Администрация города скорректировала схемы движения общественного транспорта на период ремонта путепровода. Для минимизации неудобств был уложен временный дорожный настил для пешеходов, а для спецтранспорта - скорой медицинской помощи, полиции, МЧС - оборудовали технологический переезд.
Игорь Артамонов отметил, что очень приятно открывать такие объекты, которые улучшают жизнь людей, делают ее безопаснее и комфортнее.
- Многие сомневались, что мост удастся открыть так быстро, - добавил глава области. - Но мы показали, что при грамотном подходе к делу все возможно. Подрядчик обещал уложиться к 1 сентября и успешно справился.