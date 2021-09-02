В Липецкой области открыт мост на станции Грязи-Волгоградские

На станции Грязи-Волгоградские в Липецкой области после капитального ремонта открыт мост через железнодорожные пути. Символическую ленточку при въезде на автомобильный путепровод, первым по которому проехал тяжелый грузовик, перерезали глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, начальник Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Павел Иванов и руководитель Грязинского района Владимир Рощупкин.

Игорь Артамонов подчеркнул, что, благодаря совместному финансированию, взаимной поддержке и профессионализму строителей, подрядчик выполнил все работы в кратчайший срок, понимая как важен этот объект для грязинцев.

Фото: Администрация Липецкой области

Решение о проведении ремонта моста было принято по результатам его обследования и оценки состояния как предаварийное. Игорь Артамонов напомнил, что рассматривались различные варианты, но в связи с конструктивными особенностями путепровода, провести работы без перекрытия моста для движения автомобильного транспорта было нельзя. В ходе капремонта заменили элементы обустройства моста и асфальтовое покрытие проезжей части, уложили тротуары, установили новые опоры освещения, сделали барьерное заграждение и новые лестничные сходы, отремонтировали стоечные опоры и пролетные строения. Обновленный объект перешел с баланса железной дороги в собственность муниципалитета.

По технологии капитального ремонта путепровод был закрыт для движения автомобилей с 10 мая по 31 августа. Время производства работ было перенесено на летние месяцы для совмещения с каникулами для максимального удобства грязинцев. Администрация города скорректировала схемы движения общественного транспорта на период ремонта путепровода. Для минимизации неудобств был уложен временный дорожный настил для пешеходов, а для спецтранспорта - скорой медицинской помощи, полиции, МЧС - оборудовали технологический переезд.

Игорь Артамонов отметил, что очень приятно открывать такие объекты, которые улучшают жизнь людей, делают ее безопаснее и комфортнее.

- Многие сомневались, что мост удастся открыть так быстро, - добавил глава области. - Но мы показали, что при грамотном подходе к делу все возможно. Подрядчик обещал уложиться к 1 сентября и успешно справился.