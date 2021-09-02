В Москве прошёл Российский международный форум "Время образования". Он был организован Министерством просвещения при поддержке правительства Московской области.

Площадки форума в офлайн и онлайн режиме посетили 23 тысячи участников из всех 85 регионов России, а также из 13 зарубежных стран.

Выступая на форуме, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что учебный процесс снова приобретает традиционный формат и никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет. Однако использование новых технологий, по мнению Сергея Кравцова, останется с нами и станет эффективным дополнением к офлайн-образованию. Министр также обратил внимание, что именно учитель - главная движущая сила учебного процесса и его работу нельзя назвать услугой. "Учитель не оказывает услуг - это миссия, призвание", - подчеркнул министр.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о развитии цифровизации. Согласно планам, к концу 2024 года во всех школах страны был Wi-Fi, который обеспечит безопасность и использование новых технологий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил: в рамках Президентского проекта в регионе за 3 года построено 66 школ и "заложено" ещё 25 новых образовательных учреждений. Они помогут снять нагрузку с действующих школ, а дети получат возможность учиться в одну смену.

На форуме были представлены и лучшие региональные практики трансформации образования, которые коснулись всех уровней - от дошкольного и дополнительного до переподготовки педагогов. Каждый опыт - по-своему уникален и достоин масштабирования в других регионах России.