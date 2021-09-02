В Москве прошёл Российский международный форум "Время образования"

Новости

Захарова призвала ввести эмбарго на поставки оружия Украине 18:29
Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики 18:19
Захарова оценила возможность признания Москвой властей в Афганистане 18:17
Володин назвал полезным опытом для РФ решение Южной Кореи по Apple и Google 18:16
Домашний арест Медведчуку продлили до 31 октября 18:00
Госдеп выделил Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи 17:59
Тюремщик из Гуантанамо признался, что пытал заключенных 17:55
Эксперты подтвердили прогресс в реализации плана по стресс-тестам БелАЭС 17:53
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности 17:41
Мосгорсуд вернул на пересмотр дело осужденных за взятку следователей СКР 17:22
Вратарь "Ростова" Песьяков покинул расположение сборной России 17:21
WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро 17:05
Samsung представила новую камеру для смартфонов 17:01
Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Беларусью 16:59
ЦБ спрогнозировал, когда ждать снижения инфляции в России 16:42
Вратарь Крицюк перешел в "Зенит" 16:27
Си Цзиньпин: В Китае создадут Пекинскую фондовую биржу 16:26
"Людей жалко": Мантуров оценил возможность появления электросамоката Aurus 16:24
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19 16:18
Мантуров не исключил возможность выдачи льготных автокредитов учителям 16:16
На полях ВЭФ прошла российско-монгольская историческая конференция 16:03
Тепло вернется в Москву на следующей неделе 15:54
Министр транспорта: Авиакомпании могут не успеть освоить дополнительные субсидии 15:52
Собянин: Масштабная программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается 15:48
Песков оценил шансы на саммит президентов России и Украины 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 18:30
Рубрика: Общество

В Москве прошёл Российский международный форум "Время образования"

Текст: Мария Набиркина

В Москве прошёл Российский международный форум "Время образования". Он был организован Министерством просвещения при поддержке правительства Московской области.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В "Сириусе" открылся образовательный комплекс на 1,5 тысячи человек

Площадки форума в офлайн и онлайн режиме посетили 23 тысячи участников из всех 85 регионов России, а также из 13 зарубежных стран.

Выступая на форуме, министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что учебный процесс снова приобретает традиционный формат и никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет. Однако использование новых технологий, по мнению Сергея Кравцова, останется с нами и станет эффективным дополнением к офлайн-образованию. Министр также обратил внимание, что именно учитель - главная движущая сила учебного процесса и его работу нельзя назвать услугой. "Учитель не оказывает услуг - это миссия, призвание", - подчеркнул министр.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о развитии цифровизации. Согласно планам, к концу 2024 года во всех школах страны был Wi-Fi, который обеспечит безопасность и использование новых технологий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил: в рамках Президентского проекта в регионе за 3 года построено 66 школ и "заложено" ещё 25 новых образовательных учреждений. Они помогут снять нагрузку с действующих школ, а дети получат возможность учиться в одну смену.

На форуме были представлены и лучшие региональные практики трансформации образования, которые коснулись всех уровней - от дошкольного и дополнительного до переподготовки педагогов. Каждый опыт - по-своему уникален и достоин масштабирования в других регионах России.

В регионах Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Мишустин: Человек не должен догонять технологии
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
В новом учебном году "Родина" продолжает разговор об исторической памяти наших детей
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян