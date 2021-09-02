В Москве воссоздан один из самых популярных садов "Цветочного джема"

В Москве для посетителей открылись сады "Цветочного джема". Часть проектов были придуманы и созданы специально для фестиваля, а другие - воспроизводят полюбившиеся композиции прошлых лет.

Как сообщает пресс-служба "Московских сезонов", один из самых популярных садов - ландшафтный pop-up проект, преображающий общественное пространство на ступенях Российской государственной библиотеки, - воссоздан уже в третий раз.

Впервые сад там появился в 2017 году. Его построили по проекту ландшафтного дизайнера из Великобритании Мэтью Чайлдса. В этот раз российские ландшафтные дизайнеры Анастасия Остроумова и Ольга Грибова воссоздали проект.

"В этом году Достоевскому исполняется 200 лет и при создании сада учитывался этот факт. Мы подбирали растения так, чтобы они перекликались с творчеством великого классика", - рассказала Остроумова. Поэтому есть березы и колючие растения: ель, роза и облепиха. Здесь же растут спиреи и папоротник.

Увидеть этот и другие сады "Цветочного джема" можно бесплатно по 1 октября.