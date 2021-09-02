В Москве вспоминают жертв теракта в школе Беслана

Этот зверский теракт, случившийся в 2004 году, унес жизни 334 человек. Детей, их родителей, учителей, спецназовцев, которые пытались спасти от рук бандитов людей, пришедших в школу 1 сентября на День знаний. К сожалению, удалось спасти не всех. Те, кто выжил в той страшной трагедии, за прошедшие 17 лет стали взрослыми. Но ужас, пережитый в те дни, оставил отпечаток на всю их жизнь. Он и сегодня в памяти не только тех, кто был тогда в Беслане.

Помнят те страшные дни и москвичи, воспринявшие беду Беслана как свою. С тех пор Москва навсегда отказалась от празднования Дня города в начале сентября, записав в свой календарь эти дни как дни памяти жертв Беслана. Вот и нынче траурные мероприятия проходят в столице с 1 по 3 сентября. А департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы выпустил видеоролик, посвященный этой скорбной дате. Посмотрите его, пусть он всем нам поможет противостоять угрозе терроризма.