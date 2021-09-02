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02.09.2021 09:26
Рубрика: Происшествия

В Москве за хищения задержан директор одного из системообразующих вузов России

Текст: Иван Петров
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали директора института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ "Станкин" Григория Зусева. Как сообщил источник ТАСС, он проходит по делу об особо крупных хищениях инвестиционных денег. Дело расследуется по статье о мошенничестве. Подозреваемый отправлен под домашний арест. Отмечается, что следователи ходатайствовали о заключении фигуранта в СИЗО, но суд решил иначе.

В пресс-службе Тверского райсуда Москвы уточнили, что Зусев помещен под домашний арест на срок до 2 октября.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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По данным ТАСС, доследственную проверку в отношении руководства столичного вуза инициировало Министерство промышленности и торговли РФ. Сообщалось о нанесенном государству ущербе действиями должностных лиц "Станкина" в размере нескольких сотен миллионов рублей. Задержанному вменяется "задвоение, а то и затроение работ, невыполнение установленных госконтрактом объемов, а также фиктивные подряды".

Сообщается, что подозреваемый уже признал вину в хищениях. "Григорий Зусев дал следователям признательные показания. Он рассказал подробные сведения о совершенном им преступлении", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, "Станкин" является технологическим университетом России, одним из девяти системообразующих вузов страны. Он занимается подготовкой инженерных и научных кадров для различных отраслей машиностроительного комплекса. Вуз был основан в 1930 году, как Московский станкоинструментальный институт.

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