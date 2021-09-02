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02.09.2021 09:13
Рубрика: Общество

В НИИ Склифосовского провели уникальную операцию на гипофизе

Текст: Любовь Проценко
В Склиф за помощью обратилась 61-летняя женщина с сильнейшими болями в левой половине тела, которые мучали ее уже несколько лет.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пациентка рассказала, что в 2012 году у нее был геморрагический инсульт - кровоизлияние в головной мозг, которое в дальнейшем дало осложнение. У женщины плохо работала левая половина тела.

Фото: svisio / iStock
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"Кровоизлияние произошло в одной из частей головного мозга - в области таламуса, которое нарушило не только двигательные функции, из-за чего у женщины плохо работает половина тела, но и систему контроля за болевыми ощущениями. Такие повреждения мозга обычно не восстанавливаются, а вид боли называется таламическим болевым синдромом, и он не поддается медикаментозному лечению", - рассказал врач-нейрохирург Вячеслав Рак.

Единственный эффективный способ облегчить боль в этом случае - разрушить маленький участок мозговой ткани. Подобные вмешательства считаются очень сложными, поэтому выполняются крайне редко - только если нельзя помочь пациенту по-другому. После дополнительных исследований специалисты НИИ Склифосовского решили провести операцию - медиальную таламотомию - воздействие на участок поврежденного болезнью таламуса радиохирургическим методом. Выполнили ее в январе 2021 года с помощью "Гамма-ножа". После операции пациентка почувствовала себя лучше.

Боль уменьшилась, но продолжала беспокоить женщину.

На консилиуме нейрохирурги НИИ Склифосовского приняли решение применить одну из самых сложных и эффективных методик - стереотаксическое воздействие на гипофиз. При помощи "Гамма-ножа" специалисты провели радиохирургическое воздействие на самый важный и самый маленький отдел головного мозга, который отвечает за функцию работы всей нервной системы и многих гормонов в организме человека. Такой вид операции применяется крайне редко даже в ведущих мировых клиниках. Всего в мире проведено около 50 гипофизэктомий на "Гамма-ноже".

Операция прошла успешно, уже через несколько дней после нее боль практически ушла. Сейчас, спустя месяц после вмешательства, качество жизни пациентки значительно повысилось, она постепенно снижает дозу принимаемых обезболивающих препаратов и находится под контролем специалистов института.

Благодаря мультидисциплинарному подходу, высокому профессионализму, а также высокотехнологичному оборудованию врачам удалось устранить сильную боль, которая мучила женщину на протяжении нескольких лет.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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