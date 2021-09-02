В Нововоронежском колледже появилась новая специальность

1 сентября 2021 года в Нововоронежском политехническом колледже (НВПК, филиал НИЯУ МИФИ) при поддержке Концерна "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион "Росатома") открылась новая специальность "Дефектоскопист".

Первая группа из 22 студентов приступила к занятиям в обновленных аудиториях, оборудованных всем необходимым для постижения основ такой востребованной специальности, как дефектоскопист. На производстве эти сотрудники занимаются неразрушающим контролем: проверяют качество сварных соединений трубопроводов, систем и оборудования атомных станций, что напрямую влияет на безопасность АЭС.

"Ранее подготовку дефектоскопистов проводили на производстве. После приема на работу, их отправляли на обучение в АО "НИКИМТ-Атомстрой" или НПО "ЦНИИТМАШ". Далее они год стажировались на рабочем месте, сдавали экзамены и только тогда допускались к самостоятельной работе. Профессия дефектоскопист крайне важна для атомных станций, и ремонтных организаций. Я рад, что в Нововоронеже будут готовить молодые кадры для атомной отрасли", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Стоит отметить, что до недавнего времени было только одно учебное заведение, которое готовило дефектоскопистов - Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий (г.Юрга Кемеровская область). Нововоронежский политехнический колледж - первое учебное заведение на территории европейской части России, в котором открылось подобное направление.

Над проектом по открытию новой специальности работала многочисленная группа, состоявшая из специалистов и руководителей Концерна "Росэнергоатом", НИЯУ МИФИ, Нововоронежской АЭС, АО "Атомэнергоремонт" и Нововоронежского политехнического колледжа.

Во время обучения студенты получат весь комплекс знаний и компетенций, необходимых первоклассному дефекстоскописту, а лучшие выпускники будут трудоустроены на действующие атомные станции и в дочерние организации "Росэнергоатома".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.