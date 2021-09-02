В Подмосковье резко похолодает до минус 2

Предстоящей ночью в Подмосковье придут первые заморозки.

Как сообщается в экстренном предупреждении регионального ГУ МЧС, в отдельных районах области ожидается похолодание до 0 - минус 2 градусов. По оценкам метеорологов, такая погода может продержаться до утра.

В МЧС рекомендовали водителям, которым предстоит ночная и утренняя дорога, воздержаться от резких маневров и перестроений. Пожилым людям и хроническим больным советуют побыть дома, пока температура не вернется к плюсовым значениям.