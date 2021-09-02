В Подмосковье ввели новую меру поддержки для детей-инвалидов

Семьи, в которых растут дети-инвалиды, могут получить компенсацию за проезд к месту отдыха на личном автомобиле. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной Думы.

Прежде эта мера социальной поддержки распространялась только на тех, кто добирается на отдых на самолетах, поездах и автобусах. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица в таком случае имеют право бесплатного проезда. Но многие семьи предпочитают ехать на собственном транспорте, здесь затраты на проезд им не возмещали.

Теперь возмещение возможно. Сумма компенсации составит 11 958 рублей при поездках в Крым, 10 660 рублей - в Краснодарский край и 10 933 рубля - на Кавказ. Оформить компенсацию можно в местных органах соцзащиты.