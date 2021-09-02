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02.09.2021 15:44
Рубрика: Власть

В Подмосковье ввели новую меру поддержки для детей-инвалидов

Текст: Ирина Рыбникова

Семьи, в которых растут дети-инвалиды, могут получить компенсацию за проезд к месту отдыха на личном автомобиле. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной Думы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Прежде эта мера социальной поддержки распространялась только на тех, кто добирается на отдых на самолетах, поездах и автобусах. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица в таком случае имеют право бесплатного проезда. Но многие семьи предпочитают ехать на собственном транспорте, здесь затраты на проезд им не возмещали.

Теперь возмещение возможно. Сумма компенсации составит 11 958 рублей при поездках в Крым, 10 660 рублей - в Краснодарский край и 10 933 рубля - на Кавказ. Оформить компенсацию можно в местных органах соцзащиты.

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