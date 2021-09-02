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02.09.2021 20:01
Рубрика: Происшествия

Верховный суд предписал штрафовать чиновников за казенный подход к жалобам

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Верховный суд России оставил в силе знаковое решение: руководителя наказали за банальную отписку в ответ на обращение гражданина. Заявление с криком о помощи чиновники, как часто у них бывает, просто поперекладывали с одного стола на другой. А потом человеку ответили, мол, проверку провели, факты не подтвердились. Именно такой подход называется казенным. Плохая новость для таких столоначальников: казенный подход теперь наказуем.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Защитить свое "право" давать людям отписки попыталась в Верховном суде страны некая гражданка З., заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Брянской области. К ней поступила жалоба от сотрудницы одной из компаний на невыплаты зарплаты в организации. Столоначальница поручила одной из своих подчиненных "дать ответ" (дословная резолюция на жалобе).

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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То есть начальница переслала документ непосредственному исполнителю, кому предстояло разбираться. На данном этапе все было нормально, именно так и работает система. Надо сказать, что и сама руководительница получила документ сверху: ей поручило отработать документ вышестоящее начальство. Так что бумага как бы спускалась вниз по служебной лестнице: от высоких кабинетов к рабочим. И в какой-то момент оказалась на столе у того, кто не может передать ее ниже, а должен сам заняться делом.

А дальше начался тот самый казенный подход: бумага около месяца пролежала на столе у исполнителя. Затем тот ушел на больничный. Никаких действий за это время чиновник-исполнитель не предпринял.

Вахту от заболевшего чиновника принял другой исполнитель. Он и подписал официальный ответ на заявление: "По указанным в обращении вопросам ранее проводилась проверка, о результатах которой заявителю сообщено, оснований для проведения повторной проверки не имеется, а также о невозможности проведения проверки в части нарушения прав других работников по причине отсутствия от них соответствующих заявлений". Говоря простым языком, заявителя просто отфутболили, мол, не мешайте работать.

В былые времена пробить такой чиновничий бастион было бы невозможно. Ведь формально все было сделано по закону: бумага отработана, ответ дан вовремя. Какие могут быть вопросы?

Однако у прокуратуры сложилось иное мнение. Она досконально проверила, как бумага гуляла от стола к столу, что с ней делали, и сочла действия чиновников нарушением. При этом к ответственности был привлечен не стрелочник - исполнитель, подписавший ответ, - а вышестоящий руководитель, та самая гражданка З.

Формально чиновники ответили в срок, но на деле даже не стали разбираться в ситуации

"Отраженный в обращении довод о нарушении законодательства при выплате заработной платы в рамках рассмотрения обращения ошибочно не принят во внимание и не проверен, формулировка резолюции З. "дать ответ" означает, что проведение проверки доводов обращения не требуется, необходимо только дать ответ заявителю", говорится в решении Верховного суда.

За то, что руководительница не организовала работу подчиненных как положено, она оштрафована на 5 тысяч рублей. Верховный суд РФ оставил решение в силе. Эксперты называют дело знаковым: так как чиновник наказан не за формальное нарушение, например, ответ позже срока, а именно за халатность и равнодушие. Формальности соблюдены, но по сути дана отписка, и это наказуемо. Именно на такие правовые позиции должны ориентироваться нижестоящие суды.

Как подчеркивает член Ассоциации юристов России Оксана Соболева, такие штрафы оплачиваются чиновниками из своего кармана. Но самое печальное для столоначальников в том, что при наличии таких штрафов у руководителя не только снимается премия. "Это первый признак к лишению должности", - говорит она.

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