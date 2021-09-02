Внучке погибшего фронтовика Привалова передали его награды и медальон

В четверг, 2 сентября, в очередную годовщину окончания Второй мировой войны в Российском союзе ветеранов внучке красноармейца торжественно передали награды и солдатский медальон деда. Павел Григорьевич Привалов погиб в годы Великой Отечественной в районе Зайцевой горы вблизи Калуги. Награду и медальон его родственнице Татьяне Анатольевне вручил председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев.

Останки фронтовика были обнаружены 8 августа нынешнего года в ходе международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе". Ее организовали ООД "Поисковое движение России" совместно с Минобороны РФ и Федеральным агентством по делам молодежи. Акцию поддержали правительство Калужской области и редакция журнала "Военная археология". В этой экспедиции поисковикам удалось не только найти останки красноармейца Привалова, но и прочитать вкладыш его медальона.

Потом отыскали родственников погибшего под Калугой бойца Красной армии. Чтобы получить его награды и солдатский медальон, из Кемерова в Российский союз ветеранов приехала внучка фронтовика. На торжественное захоронение останков Павла Григорьевича Привалова, которое должно состояться этой осенью, планирует приехать вся семья Татьяны Анатольевны. Женщина сказала, что ее родные хотели бы участвовать следующей военно-исторической экспедиции поисковиков, которая пройдет в августе 2022 года.