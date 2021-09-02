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Текст:   Александр Мелешенко 
02:45 02.09.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)

Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии

В Москве и многих других городах страны в последние годы все чаще можно услышать о том, как новомодные студии появились в домах, которым уже больше полувека. Изначально их там, конечно, не было, но предприимчивые владельцы многокомнатных квартир быстро смекнули, что на популярном теперь формате жилья можно заработать, и разделили условные "трешки" на несколько студий. А потом столкнулись с проблемами.
Согласовать перепланировку квартиры в Москве сегодня можно только онлайн. Фото: Александр Корольков

Корреспондент "РГ" узнал об одной из таких ситуаций, случайно увидев объявление. В нем шла речь о том, что в моей подмосковной новостройке продается сразу несколько студий по очень привлекательной цене. Удивил даже не низкий ценник, а сам факт продажи - студий в нашем доме не было по проекту. Застройщик изначально делал ставку на просторное жилье. После просмотра фотографий стало ясно - явно многокомнатную квартиру самовольно превратили в несколько студий. Ради интереса позвонил по указанному телефону, и риелтор признался, что продаются действительно отдельные студии, но юридически это лишь доли в одной квартире. Поэтому и цена низкая, и объявление провисело три месяца - желающих на такую покупку найти трудно.

Фото: istockphoto.com
Что выгоднее: купить или снять жилье в Москве

Регулярно возникают такие истории и в Москве. Мосжилинспекция только в августе отчиталась о двух подобных находках. В Выхине-Жулебине, например, с жалобой на незаконную перепланировку в соседней квартире обратился житель дома 14, корпус 1 на Лермонтовском проспекте. Он рассказал, что в "трешке" на первом этаже уже давно идет глобальный ремонт, а к каждой из комнат подвели отдельные коммуникации.

"В ходе проверки жилищные инспекторы установили, что указанная квартира принадлежит четырем собственникам, - рассказали "РГ" в ведомстве. - Они самовольно распланировали пространство, демонтировав проектные и устроив новые перегородки и дополнительные санузлы. В результате трехкомнатная квартира преобразовалась в четыре малогабаритные студии".

Такие студии, как правило, делают не для продажи, а для сдачи в аренду - это выгоднее и избавляет от юридических сложностей. Выгода налицо - сдать в аренду студию на окраине Москвы в пешей доступности от метро можно примерно за 25 тысяч рублей в месяц. А отдельную трехкомнатную квартиру - за 50-60 тысяч. Так что превращение "трешки" в четыре студии может обернуться двойным ростом доходов. А если эти студии сдавать посуточно, то и вовсе можно устроить бизнес с доходом в несколько сотен тысяч рублей ежемесячно. Чем не мини-отель?

Но почему же эти самовольные мини-отельеры оказываются вне закона? Все дело в незаконной перепланировке. Претензии к ним возникают даже не столько из-за переноса стен, сколько из-за устройства новых мокрых зон - санузлов и кухонь. Их перенос согласовать нельзя, а устройство мокрой зоны над жилыми помещениями прямо запрещено законом. Логика тут простая - устраивая туалет или кухню над соседской гостиной или детской, вы создаете лишние риски для их затопления. Да и вряд ли сосед будет рад, если над его кроватью этажом выше поставят унитаз. Провернуть такую затею на первом этаже может быть реально, но опять же - сначала нужно все согласовать.

Студии, как правило, делают не для продажи, а для сдачи в аренду

Юрисконсульт компании "Инком-Недвижимость" Ирина Андрейченко объясняет "РГ", что перепланировка многокомнатных квартир в отдельные студии часто не согласована именно потому, что это невозможно. "Кроме того, поставить на кадастровый учет каждое из вновь созданных помещений и зарегистрировать право на них невозможно, поскольку у этих объектов нет отдельного входа", - объясняет она.

Наказание за незаконную перепланировку предусматривает штраф в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей - этим вряд ли кого-то напугаешь. Куда серьезнее - предписание привести планировку квартиры в первоначальное состояние. Если его не исполнить, то по решению суда можно даже лишиться собственности, хотя до этого обычно не доходит - после встречи с жилищными инспекторами незадачливые отельеры предпочитают вернуть стены и санузлы на место. Но инспекторы далеко не всегда знают о таких "гостиницах" - правда всплывает наружу обычно после жалоб соседей на бесконечный поток жильцов в обычную, казалось бы, "трешку".

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