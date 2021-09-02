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02.09.2021 03:06
Рубрика: Происшествия

Защита настаивает на отмене ареста Ивана Белозерцева

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8551)
Мосгорсуд в среду начал рассматривать жалобу на продление ареста бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Ранее, 17 августа, Басманный суд по ходатайству следствия продлил ему срок ареста в СИЗО еще на три месяца. С этим решением не согласилась защита экс-губернатора, которая настаивает на изменении ему меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Ходатайство адвокатов поддержал и сам Иван Белозерцев, который участвовал в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО.

В этом году ущерб от коррупции превысил 39 млрд рублей

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент губернатор Пензенской области Белозерцев получил от главы "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей. Взятки, по мнению следствия, предназначались для предоставления группе фармацевтических компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. По делу проходят 6 фигурантов, в том числе Белозерцев и супруги Шпигель. Все они отправлены под стражу в СИЗО.

23 марта Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия. Ранее Басманный суд наложил арест на имущество, принадлежащее Ивану Белозерцеву и его родственникам, а также Борису и Евгении Шпигель. Речь идет об аресте денег в разной валюте - 230 млн рублей, 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов, которые были изъяты во время обысков. Также арест был наложен и на недвижимость - земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте, принадлежащие фигурантам дела.

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