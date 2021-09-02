Развитие восточного экспортного направления поставлено в России в ранг государственной задачи. Одна из целей - занять лидирующие позиции на угольных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Необходимый объем перевалки с избытком обеспечивается сибирским углем, и на первый план выходит организация технологического процесса, развитие железнодорожной инфраструктуры и специализированных портовых мощностей. В такой парадигме работает крупнейший дальневосточный стивидор АО "Восточный Порт", принимающий продукцию от десятков грузоотправителей из Кузбасса, Якутии и Хакасии.

В прошлом году в АТР было поставлено 122 миллиона тонн российского угля, но у потребителей есть дополнительная потребность в продукте, которую тоже могли бы закрыть российские компании.

Для этого нужно развивать Восточный полигон российских железных дорог, подготовить конечные пункты приемки угля - порты Приморья. Идеальная схема должна выглядеть так: железная дорога увеличивает перевозку, партнеры-портовики - объемы перевалки. В реальности этот простой алгоритм работает четко далеко не всегда, хотя ведущие игроки, среди которых АО "Восточный Порт", показывают примеры подобного эффективного стратегического взаимодействия.

В 2012 году стивидор приступил к реализации Третьей очереди специализированного комплекса, делая это с прицелом на будущее, чтобы без простоев и потерь удовлетворять растущий "угольный аппетит" стран АТР. Осенью 2019 года крупнейший частный инвестиционный проект стоимостью более 40 миллиардов рублей был завершен. Третья очередь позволяет порту увеличить объем перевалки до 55 миллионов тонн в год.

Следующим шагом стала синхронизация действий с ОАО "РЖД". В 2017 году стивидор принял решение о модернизации конечной точки Транссиба - станции Находка-Восточная (ДВЖД), куда стекается поток грузов, идущих по Дальневосточной магистрали. По инициативе "Восточного Порта" было заключено соглашение с РЖД: портовики брались самостоятельно достроить инфраструктуру станции по техническим условиям железнодорожников.

- Всего за три года "Восточный Порт" сдал в эксплуатацию два полностью электрифицированных железнодорожных парка с управляемой с помощью цифровых технологий инфраструктурой. В 2019 году был открыт парк общего пользования "Б" для стивидорных компаний, работающих в бухте Врангеля. В его строительство порт инвестировал 2,7 миллиарда рублей, - говорит управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак.

К действующим путям добавились пять новых общей вместимостью 355 вагонов. После ввода в эксплуатацию он был безвозмездно передан на баланс РЖД. В 2020-м портовики сдали "под ключ" парк необщего пользования "Новый" с объемом инвестиций 2,8 миллиарда рублей. Он предназначен для приема поездов, прибывающих к терминалу "Восточного Порта". Построено 12 железнодорожных путей протяженностью 19 километров, каждый из которых может принимать составы длиной в 71 вагон.

При строительстве Третьей очереди специализированного терминала и железнодорожных парков использовались самые современные решения, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Компания в целом вкладывает огромные средства в модернизацию производства и внедрение в процесс технологий "зеленой экономики".

- Так, в порту действует многоступенчатая магнитная очистка угля, вагоны с углем подаются в закрытое здание автоматизированной выгрузки. Работает всесезонная система пылеподавления "сухой туман" с одновременной аспирацией и последующей многоступенчатой фильтрацией осаженной пыли. Уголь по подземным галереям и каскаду закрытых конвейерных линий поступает на склад, оснащенный системой орошения в летней период и снеговыми пушками в зимний, - подчеркивает Вадим Байбак.

АО "Восточный Порт" имеет лучший среди угольных портов России уровень промышленной экологии, что дает стивидору дополнительные конкурентные преимущества.

Производственные объекты предприятия окружает уникальная система ветрозащиты - металлические экраны высотой до 23 метров, обеспечивающие пылеподавление более чем на 90 процентов.

Для устройства их фундаментов, чтобы сделать сооружение максимально устойчивым, через каждые шесть метров на глубину 12-18 метров вмонтированы сваи. В сентябре прошлого года сооружение прошло "боевое крещение", выдержав порывы ветра до 40 метров в секунду во время тайфуна "Майсак".

До конца года портовики закончат возведение ветрозащитных сооружений с других сторон периметра комплекса, после чего проект станет самым масштабным из подобных ему на Дальнем Востоке.

Эта работа входит в комплексную экологическую программу компании, стартовавшую в 2018 году. Ее стоимость - около шести миллиардов рублей.

Современные технологии, основанные на принципах "зеленой экономики", безупречная ответственность инвестора, его инициативы по модернизации Восточного полигона дают компании уникальные конкурентные преимущества по экспорту угля, помогают полнее открывать экономический потенциал Приморья, решая задачу экономического разворота России на Восток.

Кстати

АО "Восточный Порт" экспортирует уголь в Японию, Корею, Китай, Тайвань, другие страны АТР и Рес­публику Индия. Объем перевалки экспортной угольной продукции в 2020 году составил 26,85 миллиона тонн, или 25 процентов от общего объема среди стивидорных портов Дальнего Востока.

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