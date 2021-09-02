Новости

Popular Mechanics назвал преимущество АПЛ "Ясень-М" перед Virginia 09:42
Циклон "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: затоплено метро, дома обесточены 09:40
В Минтруде уточнят порядок организации удаленной работы 09:39
Глава РСТ оценил туристический потенциал Дальнего Востока 09:34
"Вектор" анонсировал скорый выпуск "ЭпиВакКороны-Н" в гражданский оборот 09:29
Водородные поезда на Сахалине могут запустить уже в 2023 году 09:25
Глава РСТ рассказал о ценах на отдых в Краснодарском крае 09:21
Мигрантов на российские стройки начнут возить на чартерных поездах 09:13
Программу кешбэка распространят на зимний туризм 08:59
Мутко: Строительство компактных квартир может породить проблемы 08:56
"Локомотив" объявил о переходе футболиста "Челси" 08:43
Вакцинные туры в России могут запустить до конца года 08:41
Дальний Восток намерен наращивать экспорт сельхозпродукции в Китай 08:40
Бирюков рассказал, как украсят Москву ко Дню города 08:18
В Ростуризме рассчитывают на продление детского туристического кешбэка 08:10
Названы возможные сроки появления города-"миллионника" на Дальнем Востоке 08:10
В рейтинг лучших университетов мира вошли 60 российских вузов 07:51
Погода в Москве: не выше +15 градусов и дождь 07:48
Глава Роспотребнадзора объявила о начале вакцинации от гриппа 07:42
Пушков: Европа ощущает себя преданной после заявлений Байдена 07:15
В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за паводка 06:33
Россия увеличит генерацию "зеленой" энергии на 7 гигаватт 06:09
Электронная трудовая книжка улучшит качество обучения в вузах 05:54
В Минэнерго оценили перспективы российской электроэнергии в Евросоюзе 05:50
Министр труда Котяков назвал самые перспективные профессии 05:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 09:28
Лидеры

Наращивать экспорт

АО "Восточный Порт" - одно из самых эффективных и высокоэкологичных российских предприятий по перевалке угля
Текст: Вадим Иванский
Российская газета - Спецвыпуск № 200(8551)
Развитие восточного экспортного направления поставлено в России в ранг государственной задачи. Одна из целей - занять лидирующие позиции на угольных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Необходимый объем перевалки с избытком обеспечивается сибирским углем, и на первый план выходит организация технологического процесса, развитие железнодорожной инфраструктуры и специализированных портовых мощностей. В такой парадигме работает крупнейший дальневосточный стивидор АО "Восточный Порт", принимающий продукцию от десятков грузоотправителей из Кузбасса, Якутии и Хакасии.
Визитной карточкой "Восточного Порта" всегда был угольный комплекс. Фото: АО "Восточный Порт" Визитной карточкой "Восточного Порта" всегда был угольный комплекс. Фото: АО "Восточный Порт"
Визитной карточкой "Восточного Порта" всегда был угольный комплекс. Фото: АО "Восточный Порт"

В прошлом году в АТР было поставлено 122 миллиона тонн российского угля, но у потребителей есть дополнительная потребность в продукте, которую тоже могли бы закрыть российские компании.

Для этого нужно развивать Восточный полигон российских железных дорог, подготовить конечные пункты приемки угля - порты Приморья. Идеальная схема должна выглядеть так: железная дорога увеличивает перевозку, партнеры-портовики - объемы перевалки. В реальности этот простой алгоритм работает четко далеко не всегда, хотя ведущие игроки, среди которых АО "Восточный Порт", показывают примеры подобного эффективного стратегического взаимодействия.

В 2012 году стивидор приступил к реализации Третьей очереди специализированного комплекса, делая это с прицелом на будущее, чтобы без простоев и потерь удовлетворять растущий "угольный аппетит" стран АТР. Осенью 2019 года крупнейший частный инвестиционный проект стоимостью более 40 миллиардов рублей был завершен. Третья очередь позволяет порту увеличить объем перевалки до 55 миллионов тонн в год.

Следующим шагом стала синхронизация действий с ОАО "РЖД". В 2017 году стивидор принял решение о модернизации конечной точки Транссиба - станции Находка-Восточная (ДВЖД), куда стекается поток грузов, идущих по Дальневосточной магистрали. По инициативе "Восточного Порта" было заключено соглашение с РЖД: портовики брались самостоятельно достроить инфраструктуру станции по техническим условиям железнодорожников.

- Всего за три года "Восточный Порт" сдал в эксплуатацию два полностью электрифицированных железнодорожных парка с управляемой с помощью цифровых технологий инфраструктурой. В 2019 году был открыт парк общего пользования "Б" для стивидорных компаний, работающих в бухте Врангеля. В его строительство порт инвестировал 2,7 миллиарда рублей, - говорит управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак.

К действующим путям добавились пять новых общей вместимостью 355 вагонов. После ввода в эксплуатацию он был безвозмездно передан на баланс РЖД. В 2020-м портовики сдали "под ключ" парк необщего пользования "Новый" с объемом инвестиций 2,8 миллиарда рублей. Он предназначен для приема поездов, прибывающих к терминалу "Восточного Порта". Построено 12 железнодорожных путей протяженностью 19 километров, каждый из которых может принимать составы длиной в 71 вагон.

При строительстве Третьей очереди специализированного терминала и железнодорожных парков использовались самые современные решения, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Компания в целом вкладывает огромные средства в модернизацию производства и внедрение в процесс технологий "зеленой экономики".

- Так, в порту действует многоступенчатая магнитная очистка угля, вагоны с углем подаются в закрытое здание автоматизированной выгрузки. Работает всесезонная система пылеподавления "сухой туман" с одновременной аспирацией и последующей многоступенчатой фильтрацией осаженной пыли. Уголь по подземным галереям и каскаду закрытых конвейерных линий поступает на склад, оснащенный системой орошения в летней период и снеговыми пушками в зимний, - подчеркивает Вадим Байбак.

АО "Восточный Порт" имеет лучший среди угольных портов России уровень промышленной экологии, что дает стивидору дополнительные конкурентные преимущества.

Производственные объекты предприятия окружает уникальная система ветрозащиты - металлические экраны высотой до 23 метров, обеспечивающие пылеподавление более чем на 90 процентов.

Для устройства их фундаментов, чтобы сделать сооружение максимально устойчивым, через каждые шесть метров на глубину 12-18 метров вмонтированы сваи. В сентябре прошлого года сооружение прошло "боевое крещение", выдержав порывы ветра до 40 метров в секунду во время тайфуна "Майсак".

До конца года портовики закончат возведение ветрозащитных сооружений с других сторон периметра комплекса, после чего проект станет самым масштабным из подобных ему на Дальнем Востоке.

Эта работа входит в комплексную экологическую программу компании, стартовавшую в 2018 году. Ее стоимость - около шести миллиардов рублей.

Современные технологии, основанные на принципах "зеленой экономики", безупречная ответственность инвестора, его инициативы по модернизации Восточного полигона дают компании уникальные конкурентные преимущества по экспорту угля, помогают полнее открывать экономический потенциал Приморья, решая задачу экономического разворота России на Восток.

Кстати

АО "Восточный Порт" экспортирует уголь в Японию, Корею, Китай, Тайвань, другие страны АТР и Рес­публику Индия. Объем перевалки экспортной угольной продукции в 2020 году составил 26,85 миллиона тонн, или 25 процентов от общего объема среди стивидорных портов Дальнего Востока.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
Названы возможные сроки появления города-"миллионника" на Дальнем Востоке
На ВЭФ представили автомобиль Aurus на водородном топливе