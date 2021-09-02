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02.09.2021 15:26
Рубрика: Экономика

Число льготных авиамаршрутов на Дальнем Востоке могут удвоить

Текст: Елена Манукиян

Перечень льготных авиамаршрутов для жителей Дальнего Востока могут расширить с 11 до 21 в 2022 году. Об этом на совещании у президента по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции рассказал вице-премьер Андрей Белоусов.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Так, в программу субсидирования планируют включить воздушные перевозки пассажиров из Якутска в Москву, или, например, из Санкт-Петербурга на дальний Восток. В следующем году лимит программы увеличится с 5 млрд рублей до 6,5 млрд рублей.

Белоусов уточнил, что по программе субсидирования уже перевезено 250 тысяч человек.

Он также предложил ограничить число льготных авиаперелетов на Дальний Восток на одного человека из-за того, что многие билеты покупаются в бизнес-целях, тогда как сама программа социально-ориентирована. Помимо этого вице-премьер подчеркнул, что необходимо ограничить глубину бронирования полугодием, потому что в этом году, например, уже в первые месяцы действия программы было выкуплено 70% билетов.

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