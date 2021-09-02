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02.09.2021 05:00
Рубрика: Общество

Эксперт: Нужно искать новые возможности облегчить жизнь северянам

Текст: Анатолий Николаев (ректор Северо-Восточного федерального университета)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 200(8551)
Вся история человечества свидетельствует о важнейшей роли научно-технического прогресса в развитии экономики и улучшении качества жизни человека. Начиная с античных времен научные открытия влекли за собой увеличение продолжительности жизни людей, улучшение финансового состояния населения и культурного развития.

Генеральная ассамблея ООН утвердила в 2015 году цели в области устойчивого развития. Они были названы "Повесткой дня на период до 2030-го". Документ состоит из 17 основных пунктов, направленных на благополучие территорий, и задача государств - свести цели к единой константе, найти баланс между экономической, экологической и социальной сферами человеческой деятельности, так как перекосы в одну или другую сторону чреваты негативными последствиями.

Фото: Пресс-служба компании "Росатом"
Как наладить поставку рыбы по Северному морскому пути

Такие последствия особенно опасны для Севера. Уже сейчас в связи с интенсивным освоением территории российской Арктики становится актуальной проблема нарушения экологического равновесия. Все мы помним, как из-за обмеления рек Лена и Яна в 2019 году едва не сорвался северный завоз - единственно возможный с точки зрения логистики, но экономически крайне нерентабельный способ доставки продовольствия и жизнеобеспечивающих материалов в северные и арктические районы республики.

"Северность" России способна стать альтернативой западному (европейскому) пути развития в поисках общей национальной идеи

Очевидно, что такие глобальные проблемы - пища для размышлений. Устойчивое развитие общества мы рассматриваем как процесс, при котором удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способности будущих поколений удовлетворять свои. Север многие века был и остается самой заманчивой стороной света. И наши мотивы, как у истинных северян, предельно ясны и понятны. Учебные заведения должны стремиться взрастить новые поколения квалифицированных специалистов, душой и сердцем радеющих за сохранение красоты и богатства северных территорий как среды коренных народов и условий их благополучия.

Названы самые интересные для бизнеса направления в Арктике

РФ доминирует в мире по площади северных территорий. В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года значительная часть территорий нашей страны относится к Дальнему Востоку и Арктической зоне. "Северность" России способна стать альтернативой западному (европейскому) пути развития в поисках общей национальной идеи. Речь может идти о северной идентичности страны.

В нашем университете по важнейшим направлениям (географические основы рекреации и туризма, устойчивое развитие Арктики, охрана окружающей среды и рациональное природопользование, промышленная экология, мерзлотное лесоведение, рациональное использование земель на северных и арктических территориях) обучаются около шести тысяч студентов. Это достаточно много, но дело не в количестве, а в том, захотят ли они потом жить на Севере? Ведь даже процент студентов, приехавших учиться в головной вуз из северных и арктических районов Якутии (то есть в какой-то степени готовых вернуться туда), совсем невелик. Надо, чтобы выпускники были заинтересованы в трудоустройстве здесь, нужно оказывать им поддержку, создавать условия для комфортной жизни.

Города и поселки Арктики разделили на восемь категорий

Сотрудничество с ведущими университетами, научно-образовательными центрами, компаниями стран-партнеров является важной составляющей той масштабной работы, которая ведется во благо и ради сохранения Севера и Арктики в ее исконном виде. Например, СВФУ, будучи связующим звеном между Арктикой и Азией, уже дважды провел крупное международное мероприятие - Северный форум по устойчивому развитию, на котором поднимались значимые проблемы территории. Нужно расширять границы сотрудничества, вместе искать новые возможности облегчить жизнь в и без того суровом регионе.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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