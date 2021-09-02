Технопарку "Якутия" - ключевому элементу инновационной экономики республики - в 2021 году исполняется 10 лет. Он имеет статус регионального оператора фонда "Сколково" и входит в десятку лучших технопарков России.

- Технопарк сегодня - основной инструмент и площадка для внедрения технологических идей в жизнь. Здесь создаются инновационные продукты и проводятся исследования для реализации будущих проектов, - говорит руководитель Государственного автономного учреждения (ГАУ) "Технопарк "Якутия" Петр Габышев.

В инфраструктурный комплекс технопарка входят биотехнологическая лаборатория, региональный центр инжиниринга, парк высоких технологий "ИТ Парк" и филиал в городе Нерюнгри. Эти мощности используют 158 компаний-резидентов. Основные направления их работы - информационные технологии, энергоресурсосбережение и энергоэффективность, био-, агробио- и биомедицинские технологии, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. Резиденты технопарка получают научные консультации, помощь в запуске производства и испытаниях.

В первом полугодии 2021 года компании привлекли 60 миллионов рублей инвестиций, создали 334 рабочих места. Общая выручка резидентов технопарка и "ИТ Парка" за шесть месяцев составила 729 миллионов рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2020 году резиденты технопарка привлекли более 100 миллионов рублей инвестиций, а совокупная выручка превысила миллиард.

- За этими цифрами огромная работа всех резидентов, каждый проект которых нацелен на улучшение качества жизни населения республики. Многие успешно продвигают свои продукты за пределы региона, - говорит Петр Габышев.

Так, компания "Сайберия", разработчик интеллектуальной системы анализа медицинских изображений мирового уровня, с начала 2021 года заключила ряд партнерских соглашений с компаниями из Хорватии и Канады. Запускается пилотный проект с минздравом Киргизской Республики. На финальной стадии переговоры с Тайванем, в планах сотрудничество с Малайзией и Таиландом.

Интеллектуальная система, созданная в компании-резиденте технопарка, успешно работает в отечественном здравоохранении. Применение технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта позволяет быстро и точно установить диагноз. В 2020-2021 годах в медучреждениях Якутии были обработаны тысячи рентгеновских снимков и компьютерных томограмм с подозрением на вирусную пневмонию, вызванную COVID-19.

Резидент технопарка "Якутия" и "ИТ-парка" компания Fntastic, известная на международном рынке своими компьютерными играми, разработала сервис для удаленной работы - виртуальный офис. Он напоминает гибрид Zoom и Telegram с эффектом присутствия сотрудников в едином рабочем пространстве.

- Мы искали новые инструменты, которые бы позволили закрыть издержки мессенджеров и видеоконференц-связи, тестировали разные сервисы. В мире не было ИТ-решения под наш запрос. И мы создали свое революционное рабочее пространство, - рассказал один из основателей Fntastic Эдуард Готовцев.

Сервис размещается в сетевом облаке или на серверах заказчика и может обслуживать тысячи пользователей одновременно. Новинку тестирует международный агрегатор пассажирских перевозок inDriver, крупнейший издатель игр MyTona, якутское отделение Ростелекома.

Команда биотехнологов "Ксенос" из технопарка "Якутия" создала портативные мини-станции для утилизации пластика в домашних условиях и в офисе. В каждой станции не менее 900 жуков зофобас из семейства чернотелки, поедающих полистирол, пенопласт и полиэтилен. Одного прибора достаточно, чтобы организовать переработку пластиковых отходов в отдельно взятой квартире.

- Мы изучаем различные формы жизни, чтобы разрабатывать способы утилизации пластика. Уже сегодня можно перерабатывать его дома с помощью жуков. Конструкция мини-станции абсолютно безопасна. Дальше горшка с цветами насекомые не убегут, - улыбается участник проекта "Ксенос" Евгений Попов.

Резидент технопарка команда "АЭБ АйТи" успешно реализовала проект "Интерактивная карта медучреждений Республики Саха (Якутия) по типам связи". Компания активно работает по направлению "Медицина". Разработки напрямую связаны с диспансеризацией населения и профилактикой заболеваний, а также борьбой с COVID-19.

- Мы в технопарке делаем все, чтобы увеличить количество предоставляемых сервисов и услуг, - подчеркивает Петр Габышев. - Сейчас создаем make it центр на базе регионального центра инжиниринга, что позволит ускорить деятельность стартапов, сконструировать и разработать полный пакет документации и на собственном производстве изготовить прототип продукции, которую можно производить и реализовывать как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Также планируется открытие биотехнологического центра исследований и разработок. Здесь будут созданы благоприятные условия, инфраструктура центра позволит проводить исследования и разрабатывать новые продукты в таких областях, как регенеративная медицина и клеточные технологии, биоинформатика, сельскохозяйственные биотехнологии, а также на других направлениях, входящих в Национальную технологическую инициативу. Уже сейчас 14 компаний-резидентов работают над проектами по направлению "Биотехнология". Разумеется, с открытием создаваемого в республике биоцентра возможностей для отрасли станет больше.

Планы технопарка "Якутия" амбициозные - развивая инновационную экосистему в регионе, стать к 2024 году инновационно-технологическим центром-лидером на Дальнем Востоке, который обеспечит комплексную поддержку высокотехнологичных проектов и компаний.

Статус регионального оператора фонда "Сколково" помогает резидентам технопарка эффективнее привлекать инвестиции и патентовать разработки, участвовать в акселерационных программах и мероприятиях. Это должно увеличить долю инновационных проектов в экономике республики, привести к созданию новых рабочих мест.

- В регионе растет самобытная инновационная экосистема, созданы инфраструктура и инструменты поддержки для ИТ-компаний, которые на своем примере показали, что географическая удаленность и экстремальные климатические условия - не барьер, - уверен Петр Габышев.

Между тем

Продукция, произведенная в технопарке "Якутия", поставляется в 32 города шести стран мира - России, Финляндии, Казахстана, Украины, Азербайджана и Киргизии.

В регионе ведется комплексная поддержка технологических инициатив, проводится системная работа по цифровой трансформации. Сейчас на территории республики открыто 10 муниципальных IT-центров, работают более 50 частных IT-школ, реализуются акселерационные программы для начинающих предпринимателей "Б8", "Стартап Экспедиция", которые уже привлекают стартапы со всей страны.

- Кроме того, с 2016 года для привлечения молодежи в сферу информационных технологий проводится республиканский конкурс для школьников и студентов "Моя профессия - IT". В этом году приняли участие более 1500 человек, когда как в 2016 году количество участников не превышало и 50. Перед нами сейчас стоит задача - создать в ИТ-отрасли 10 тысяч рабочих мест. Если мы сегодня не будем работать с подрастающим поколением, то достичь этой цели не сможем. У нас уже есть резиденты, которые в свое время участвовали и побеждали в этом конкурсе, многие работают в таких крупных компаниях, как MyTona и inDriver, - отмечает Петр Габышев.

На правах рекламы