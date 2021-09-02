Находка - крупнейший порт на Тихоокеанском побережье Российской Федерации, где берет начало трансконтинентальная железнодорожная линия Азия - Европа. Но ключевая транспортная роль, которую с момента своего основания в 1950 году играл город, трансформируется: Находка растет как промышленный центр Дальнего Востока.

В Находкинском городском округе разрабатывается программа долгосрочного социального развития территорий, которые определены федеральным правительством как центры экономического роста.

Комплексное социальное обустройство таких центров, городов и территорий, в которых реализуются новые инвестиционные проекты, - приоритет в развитии Дальнего Востока, поэтому в создании их инфраструктуры регионы могут рассчитывать на федеральную "Единую субсидию". Она будет выделена и Находкинскому городскому округу в связи со строительством Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ). Предприятие войдет в десятку крупнейших в стране, поэтому Находка и стала городом федерального внимания.

Крупные государственные корпорации тоже включены в процесс реализации амбициозных проектов, осуществляемых на территории округа. Так, на прошлом Восточном экономическом форуме корпорация ВЭБ.РФ и Группа НЗМУ подписали кредитную документацию по финансированию создания инфраструктуры вокруг завода минеральных удобрений.

- Задача корпорации - не только стимулировать и поддерживать инвестиционные проекты на территории Российской Федерации, но и в целом улучшать качество жизни горожан, - рассказал представитель ВЭБ.РФ Сергей Алексеев. - Поэтому помимо таких направлений, как промышленность, инфраструктура и транспорт, мы готовы развивать здравоохранение, образование, туризм, городскую среду и другие направления.

По словам главы Находкинского городского округа Тимура Магинского, Находка стала одним из четырех городов Дальнего Востока, помимо Комсомольска-на-Амуре, Свободного и Большого Камня, где реализация крупных экономических проектов федерального масштаба дает импульс к развитию инфраструктуры в целом.

В разработанной программе представлены более 150 проектов в сферах благоустройства, культуры и спорта, образования, инфраструктуры, досуга.

- По инициативе НЗМУ к разработке программы были привлечены ведущие российские архитекторы и урбанисты. Специалисты проделали масштабную работу - подготовили комплексный план с учетом особенностей рельефа и спецификой каждого жилого микрорайона и села нашего округа. Новшеством и обязательным условием формирования программы стало вовлечение в ее обсуждение общественности, всех жителей Находки. Это позволило определить, какие проекты будут реализованы в первую очередь, - отметил Тимур Магинский.

На специально созданном сайте моя-находка.рф горожане могли ознакомиться с каждым проектом, оценить его с помощью лайков и дизлайков, принять участие в онлайн-обсуждении с разработчиками, представителями администрации Находкинского городского округа и специалистами НЗМУ. Итогом работы станет утверждение программы на уровне региона и внесение на рассмотрение в правительство РФ. В 2022 году в Находкинском городском округе приступят к ее реализации. Однако в городе уже начали активно стимулировать жилищное строительство, в первую очередь в сегменте жилья экономкласса, обеспечивать формирование земельных участков под застройку отдельных домов и целых жилых микрорайонов.

В сфере образования в округе необходимо решить назревшую проблему обучения учащихся в две смены. Сейчас во вторую смену занимаются 1765 ребят (10,4 процента от общей численности школьников). Для того, чтобы перевести обучение только в одну смену, проектом предусмотрено строительство трех школ, для обеспечения местами в дошкольных учреждениях - детского сада.

В округе назрела необходимость строительства поликлиник и больниц, так как часть из них не соответствует современным требованиям. Они были построены в середине прошлого века и раньше, большинство инженерных систем не рассчитаны на мощности, необходимые для работы современной аппаратуры. В таких зданиях невозможно установить новейшее диагностическое оборудование, требуются реконструкция и комплексная модернизация. Крайне необходимо городу иметь многофункциональный медицинский центр или комплекс, включающий поликлинику и крупный диагностический центр. Все эти инициативы были вынесены на обсуждение с жителями города.

Для развития спортивного и физкультурного движения в Находке планируется строительство шести крытых и универсальных спортивных площадок в микрорайонах и на пришкольных территориях, двух ледовых дворцов, многофункционального спортивного комплекса в микрорайоне Ливадия, физкультурно-оздоровительного комплекса борцовских видов спорта. Также запланировано создание лыжных трасс.

Пожалуй, наибольшее внимание в программе долгосрочного социального развития округа уделено проектам благоустройства, формированию комфортной и доступной среды. В проекте представлены планы по обустройству набережных, городских пляжей, скверов и видовых площадок, пешеходных зон. Именно эта часть программы вызывает наибольший интерес у жителей Находки, так как они хотят видеть город комфортным, интересным и современным.

Развитие территорий немыслимо без модернизации инженерной инфраструктуры. Поэтому в программе предусмотрены газификация котельных, реконструкция системы водоотведения, строительство очистных сооружений и канализации.

- Мне выпала честь возглавлять город в важный для него этап развития. Это связано со становлением промышленной экономики, колоссальным развитием существующих мощностей. И задачу как глава города вижу в том, чтобы экономические преобразования шли параллельно с инфраструктурными. Важно, чтобы жители Находки были удовлетворены качеством услуг в сфере образования и здравоохранения, спорта и культуры, чтобы было сохранено историческое и природное наследие, но при этом город был современным и привлекательным, - говорит Тимур Магинский.