Планы Группы ННК вписаны в программу развития Дальнего Востока

"Независимая нефтегазовая компания" (ННК) - крупнейший игрок на розничном рынке нефтепродуктов Дальнего Востока. Единственный перерабатывающий актив холдинга в макрорегионе - "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" мощностью пять миллионов тонн нефти в год. Все производимое им моторное топливо реализуется на Дальнем Востоке, в том числе через собственную сеть из более двухсот автозаправочных станций.

Группа ННК занимает значительную долю на топливном рынке Бурятии, Амурской области, Приморского Хабаровского и Камчатского краев.

Для повышения эффективности работы в регионе холдинг провел масштабную модернизацию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В 2017 году здесь налажен выпуск бензина класса Евро-5. Сегодня завод с точки зрения технологий - один из передовых в России. Общий объем инвестиций в его модернизацию составил более трех миллиардов долларов, и работа в этом направлении продолжается. В частности, началось проектирование строительства нового комплекса гидроочистки. Ввод его в эксплуатацию позволит значительно снизить содержание серы в производимом бункерном топливе - до 0,5 процента, как того требует Международная конвенция MARPOL.

Существенно обновилась инфраструктура Владивостокской нефтебазы, которая в 2020 году отметила 125-летний юбилей. Она входит в состав порта Владивосток и оказывает услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов, предназначенных для экспорта и бункеровки судов.

АО "ННК-Приморнефтепродукт" построило здесь современные канализационные сооружения для очистки промышленных и ливневых стоков, поступающих в том числе и со смежных городских территорий. На автоматической станции налива топлива было заменено котельное оборудование, параллельно смонтирована сеть технологических трубопроводов, позволяющая обеспечивать бункеровку судов разными видами нефтепродуктов - автобензином, авиа­керосином, дизельным и судовым топливом, мазутом.

Завершено техническое перевооружение одного из трех причальных сооружений, построенного в 1966 году и практически выработавшего свой ресурс. Новый пирс оснащен технологичными системами пожаротушения и системами контроля загазованности, на кордонной его части предусмотрена специальная водяная завеса. Установлены самые современные системы энергообеспечения и пожаротушения, и теперь они соответствуют всем международным требованиям в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

В 2021 году активы ННК приросли флагманами по добыче и разработке нефтегазовых месторождений на севере и востоке страны. Такие гиганты, как "Варьеганнефтегаз" и "Сахалинморнефтегаз", потребуют колоссальных усилий и средств.

В частности, компания планирует серъезные инвестиции в развитие "Сахалинморнефтегаза". Средства предназначены для реконструкции и восстановления скважин, дополнительной геологоразведки и строительства альтернативного нефтепровода, который позволит транспортировать сырье, частично используя инфраструктуру проекта "Сахалин-1", с севера острова на материк.

Компания сегодня продолжает совершенствовать свою работу на благо дальневосточников и стремится сделать их жизнь комфортнее, безопаснее, современнее. Реализуя взятые обязательства по бесперебойному обеспечению потребителя качественным топливом в самых отдаленных районах Дальнего Востока, компания дотирует в ряде субъектов автозаправочные станции с нулевой рентабельностью.

Дальний Восток - приоритетный регион для развития бизнеса холдинга, который занимает активную позицию не только на рынке, но также в общественной жизни и социальной сфере огромного региона. Такой подход абсолютно прагматичен: инвестиции имеют смысл только при условии развития самого региона, при стабильном росте платежеспособного спроса. Обсуждаемые на Восточном экономическом форуме вопросы привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и развития территорий отвечают интересам предприятия, поэтому его специалисты традиционно участвуют в дискуссиях деловой программы ВЭФ, проводят на полях форума важные переговоры с потенциальными партнерами и обсуждают планы развития с главами регионов.

Справка

"Независимая нефтегазовая компания" - вертикально-интегрированный холдинг, предприятия которого расположены в восьми регионах РФ, в том числе в Дальневосточном федеральном округе. Основные виды деятельности - поиск, разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов, в том числе через собственную сеть АЗС на Дальнем Востоке.

В 2020 году очередной аудит соответствия международным требованиям деятельности подтвердил: объекты ННК отвечают всем стандартам в области экологии, энергетики и охраны труда. Компания стала официальным топливным партнером ВЭФ-2021.