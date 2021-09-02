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02.09.2021 15:15
Рубрика: Власть

Путин поручил обсудить возможность отмены НДС при ремонте судов

Текст: Галина Мисливская

Президент РФ Владимир Путин попросил главу министерства финансов Антона Силуанова обсудить в правительстве возможность отмены НДС в сфере судоремонта. В ходе совещания главы государства, посвященного вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, с такой инициативой выступил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Попрошу вас с коллегами пообсуждать вопросы, связанные со снятием НДС в сфере судоремонта, - сказал Владимир Путин главе Минфина. - Очень бы хотелось, чтобы этот объем заказов, который размещается сейчас за границей, был размещен на наших верфях на территории Российской Федерации".

Президент подчеркнул, что строительство и ремонт судов - важное направление деятельности на Дальнем Востоке, которое необходимо поддерживать.

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