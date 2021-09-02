Новости

Popular Mechanics назвал преимущество АПЛ "Ясень-М" перед Virginia 09:42
Циклон "Ида" привел к наводнению в Нью-Йорке: затоплено метро, дома обесточены 09:40
В Минтруде уточнят порядок организации удаленной работы 09:39
Глава РСТ оценил туристический потенциал Дальнего Востока 09:34
"Вектор" анонсировал скорый выпуск "ЭпиВакКороны-Н" в гражданский оборот 09:29
Водородные поезда на Сахалине могут запустить уже в 2023 году 09:25
Глава РСТ рассказал о ценах на отдых в Краснодарском крае 09:21
Мигрантов на российские стройки начнут возить на чартерных поездах 09:13
Программу кешбэка распространят на зимний туризм 08:59
Мутко: Строительство компактных квартир может породить проблемы 08:56
"Локомотив" объявил о переходе футболиста "Челси" 08:43
Вакцинные туры в России могут запустить до конца года 08:41
Дальний Восток намерен наращивать экспорт сельхозпродукции в Китай 08:40
Бирюков рассказал, как украсят Москву ко Дню города 08:18
В Ростуризме рассчитывают на продление детского туристического кешбэка 08:10
Названы возможные сроки появления города-"миллионника" на Дальнем Востоке 08:10
В рейтинг лучших университетов мира вошли 60 российских вузов 07:51
Погода в Москве: не выше +15 градусов и дождь 07:48
Глава Роспотребнадзора объявила о начале вакцинации от гриппа 07:42
Пушков: Европа ощущает себя преданной после заявлений Байдена 07:15
В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за паводка 06:33
Россия увеличит генерацию "зеленой" энергии на 7 гигаватт 06:09
Электронная трудовая книжка улучшит качество обучения в вузах 05:54
В Минэнерго оценили перспективы российской электроэнергии в Евросоюзе 05:50
Министр труда Котяков назвал самые перспективные профессии 05:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 09:31
Акцент

Отвечаем на новые вызовы

Ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева: Университет - это больше, чем кузница кадров
Текст: Марина Попова
Российская газета - Спецвыпуск № 200(8551)
Время диктует все новые вызовы для современных университетов, и сегодня, чтобы оставаться интересными и востребованными для студентов, сохранять высокую конкурентоспособность, вузы должны постоянно меняться, искать новые ниши и пути развития. Как небольшому региональному вузу удается не только соответствовать передовым трендам, но и самому создавать их, что помогает удерживать лидерские позиции в общенациональных рейтингах и входить в число лучших дальневосточных вузов - об этом в интервью рассказывает ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), доктор экономических наук, профессор Татьяна Терентьева.
Фото: ВГУЭС Фото: ВГУЭС
Фото: ВГУЭС

Российская газета: Татьяна Валерьевна, ВГУЭС сегодня - настоящая визитная карточка Владивостока. Заходишь на территорию и не устаешь удивляться, насколько здесь красиво, продуманно, стильно. Это первый студенческий кампус в истории высшей школы Приморья, и с годами он становится только краше. Наверное, дорогое удовольствие его содержать?

Татьяна Терентьева: Конечно, это достаточно серьезные расходы. Однако университет может себе их позволить. Мы не жалеем сил и средств на проекты, которые работают на усиление нашей конкурентоспособности, повышение качества образования, создание высокого уровня комфорта и безопасности для студентов и сотрудников ВГУЭС.

При этом деньги с неба к нам не падают. Почти 80 процентов доходов приносит успешная внебюджетная деятельность, что является по-настоящему уникальным случаем в отечественной высшей школе.

Несколько лет назад мы прошли через очень тяжелый период стагнации, совпавший с реорганизацией образовательной отрасли. В 2014 году нам резко сократили годовое бюджетное финансирование, вместо двух миллиардов рублей оставили только один, а из тысячи бюджетных мест всего 250. Но мы сделали все, чтобы сохранить университет. Научились эффективно использовать ресурсы, и сегодня ставим перед собой амбициозные задачи, стремительно развиваемся, идем вперед, открывая новые возможности. Нам есть чем гордиться. По итогам XII ежегодного национального рейтинга университетов "Интерфакс-2021" ВГУЭС входит в ТОП-100 лучших университетов России (82 место сводного рейтинга). В ДФО мы занимаем третье место, уступая только двум федеральным - ДВФУ и СВФУ им. М.К. Аммосова. К слову, на Дальнем Востоке всего 25 вузов, и только четыре из них входят в ТОП-100.

РГ: Как ВГУЭС удается конкурировать с вузами федерального масштаба? Силы, кажется, несоизмеримы - ни по финансовому обеспечению, ни по числу бюджетных мест.

ТТ: Мы традиционно ставим перед собой амбициозные планы, и все они завязаны на региональную повестку, соотносятся с развитием Дальнего Востока, Приморья, Владивостока. Приоритет и преимущество в том, что мы готовим кадры для региона. Большинство студентов, окончив ВГУЭС, остаются жить и работать на территории округа. В этом нет ничего удивительного. Во-первых, наш основной контингент - дальневосточники, которые привязаны к своей малой родине. Во-вторых, программы обучения ориентированы на реальный сектор экономики, и практически все выпускники имеют шанс найти здесь работу по специальности и по душе.

Мы даем студентам не только теоретические знания, но и современные профессиональные компетенции. Уникальная модель практико-интегрированного обучения, позволяющая студентам после масштабной теоретической подготовки пройти практическую стажировку в течение двух последних семестров на предприятиях реального сектора экономики, проектная деятельность, развитие крайне важных для карьеры гибких навыков Soft skills - все это повышает привлекательность выпускников ВГУЭС для работодателей. Например, в этом году практически все выпускники Института международного бизнеса, экономики и управления уже нашли работу по специальности. Выпускников бакалавриата "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и бакалавриата "Государственное и муниципальное управление", которые в качестве выпускной квалификационной работы выполняли проект повышения эффективности деятельности одного из крупнейших предприятий региона - "Восточной верфи", пригласили на работу.

Вот, пожалуй, один из главных секретов конкурентоспособности ВГУЭС. Но я далека от того, чтобы считать наш вуз исключительно кузницей кадров для региона. Университет сегодня вносит достойный вклад в развитие экономики региона, разрабатывает социально значимые, инновационные проекты. В этом году ученые и студенты ВГУЭС занимаются вопросами благоустройства общественных территорий, создают цифровую модель для повышения эффективности владивостокской ТЭЦ, прогнозируют возможность рецидивов в онкологии, дают научно-практическое обоснование развития экологического туризма. Многие научно-исследовательские проекты нашего университета вышли победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов, получили высокую оценку с точки зрения практической ценности.

Мы рассчитываем и дальше быть полезными региону и землякам. У ВГУЭС впереди много планов. В следующем году университету исполнится 55 лет, и для нас это еще один повод подняться выше. В том числе в прямом смысле: мы уже приступили к масштабной реставрации высотного здания, которое передало нам Министерство образования РФ. В этом новом учебном корпусе планируем разместить Институт права, Институт иностранных языков и ряд других подразделений университета. Новоселье справим вместе с юбилеем ВГУЭС.

досье

Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС.

Окончила Дальрыбвтуз по специальности "инженер-экономист".

25 лет работает во ВГУЭС.

Прошла путь от ассистента кафедры до завкафедрой, проректора, первого проректора и ректора.

На пост ректора ВГУЭС избиралась дважды, решением трудового коллектива. Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

С 2020 года является председателем Дальневосточного комитета Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в ДФО.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
Названы возможные сроки появления города-"миллионника" на Дальнем Востоке
На ВЭФ представили автомобиль Aurus на водородном топливе