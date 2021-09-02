Время диктует все новые вызовы для современных университетов, и сегодня, чтобы оставаться интересными и востребованными для студентов, сохранять высокую конкурентоспособность, вузы должны постоянно меняться, искать новые ниши и пути развития. Как небольшому региональному вузу удается не только соответствовать передовым трендам, но и самому создавать их, что помогает удерживать лидерские позиции в общенациональных рейтингах и входить в число лучших дальневосточных вузов - об этом в интервью рассказывает ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), доктор экономических наук, профессор Татьяна Терентьева.

Российская газета: Татьяна Валерьевна, ВГУЭС сегодня - настоящая визитная карточка Владивостока. Заходишь на территорию и не устаешь удивляться, насколько здесь красиво, продуманно, стильно. Это первый студенческий кампус в истории высшей школы Приморья, и с годами он становится только краше. Наверное, дорогое удовольствие его содержать?

Татьяна Терентьева: Конечно, это достаточно серьезные расходы. Однако университет может себе их позволить. Мы не жалеем сил и средств на проекты, которые работают на усиление нашей конкурентоспособности, повышение качества образования, создание высокого уровня комфорта и безопасности для студентов и сотрудников ВГУЭС.

При этом деньги с неба к нам не падают. Почти 80 процентов доходов приносит успешная внебюджетная деятельность, что является по-настоящему уникальным случаем в отечественной высшей школе.

Несколько лет назад мы прошли через очень тяжелый период стагнации, совпавший с реорганизацией образовательной отрасли. В 2014 году нам резко сократили годовое бюджетное финансирование, вместо двух миллиардов рублей оставили только один, а из тысячи бюджетных мест всего 250. Но мы сделали все, чтобы сохранить университет. Научились эффективно использовать ресурсы, и сегодня ставим перед собой амбициозные задачи, стремительно развиваемся, идем вперед, открывая новые возможности. Нам есть чем гордиться. По итогам XII ежегодного национального рейтинга университетов "Интерфакс-2021" ВГУЭС входит в ТОП-100 лучших университетов России (82 место сводного рейтинга). В ДФО мы занимаем третье место, уступая только двум федеральным - ДВФУ и СВФУ им. М.К. Аммосова. К слову, на Дальнем Востоке всего 25 вузов, и только четыре из них входят в ТОП-100.

РГ: Как ВГУЭС удается конкурировать с вузами федерального масштаба? Силы, кажется, несоизмеримы - ни по финансовому обеспечению, ни по числу бюджетных мест.

ТТ: Мы традиционно ставим перед собой амбициозные планы, и все они завязаны на региональную повестку, соотносятся с развитием Дальнего Востока, Приморья, Владивостока. Приоритет и преимущество в том, что мы готовим кадры для региона. Большинство студентов, окончив ВГУЭС, остаются жить и работать на территории округа. В этом нет ничего удивительного. Во-первых, наш основной контингент - дальневосточники, которые привязаны к своей малой родине. Во-вторых, программы обучения ориентированы на реальный сектор экономики, и практически все выпускники имеют шанс найти здесь работу по специальности и по душе.

Мы даем студентам не только теоретические знания, но и современные профессиональные компетенции. Уникальная модель практико-интегрированного обучения, позволяющая студентам после масштабной теоретической подготовки пройти практическую стажировку в течение двух последних семестров на предприятиях реального сектора экономики, проектная деятельность, развитие крайне важных для карьеры гибких навыков Soft skills - все это повышает привлекательность выпускников ВГУЭС для работодателей. Например, в этом году практически все выпускники Института международного бизнеса, экономики и управления уже нашли работу по специальности. Выпускников бакалавриата "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и бакалавриата "Государственное и муниципальное управление", которые в качестве выпускной квалификационной работы выполняли проект повышения эффективности деятельности одного из крупнейших предприятий региона - "Восточной верфи", пригласили на работу.

Вот, пожалуй, один из главных секретов конкурентоспособности ВГУЭС. Но я далека от того, чтобы считать наш вуз исключительно кузницей кадров для региона. Университет сегодня вносит достойный вклад в развитие экономики региона, разрабатывает социально значимые, инновационные проекты. В этом году ученые и студенты ВГУЭС занимаются вопросами благоустройства общественных территорий, создают цифровую модель для повышения эффективности владивостокской ТЭЦ, прогнозируют возможность рецидивов в онкологии, дают научно-практическое обоснование развития экологического туризма. Многие научно-исследовательские проекты нашего университета вышли победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов, получили высокую оценку с точки зрения практической ценности.

Мы рассчитываем и дальше быть полезными региону и землякам. У ВГУЭС впереди много планов. В следующем году университету исполнится 55 лет, и для нас это еще один повод подняться выше. В том числе в прямом смысле: мы уже приступили к масштабной реставрации высотного здания, которое передало нам Министерство образования РФ. В этом новом учебном корпусе планируем разместить Институт права, Институт иностранных языков и ряд других подразделений университета. Новоселье справим вместе с юбилеем ВГУЭС.

досье

Татьяна Терентьева, ректор ВГУЭС.

Окончила Дальрыбвтуз по специальности "инженер-экономист".

25 лет работает во ВГУЭС.

Прошла путь от ассистента кафедры до завкафедрой, проректора, первого проректора и ректора.

На пост ректора ВГУЭС избиралась дважды, решением трудового коллектива. Почетный работник высшего профессионального образования РФ.

С 2020 года является председателем Дальневосточного комитета Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в ДФО.

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