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02.09.2021 21:17
Рубрика: Происшествия

В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводков

Текст: Дина Непомнящая ("Российская газета", Республика Бурятия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бурятии было принято решение ввести в республике режим ЧС из-за ухудшения ситуации с паводками. Под действие режима попала территория Улан-Удэ в границах улиц Каютная, Железная, Якорная, Морская, Иллюминаторная и садовых товариществ "Судостроитель" и "Весна". А также Кяхтинский, Селенгинский, Иволгинский и Тарбагатайский районы.
В подтопленных районах Дальнего Востока и в школу, и в магазин пока только так. Фото: mchs.gov.ru В подтопленных районах Дальнего Востока и в школу, и в магазин пока только так. Фото: mchs.gov.ru
В подтопленных районах Дальнего Востока и в школу, и в магазин пока только так. Фото: mchs.gov.ru

В столице региона с 11 июня действовал режим повышенной готовности, но только за минувший вечер вода в реке Селенга поднялась на 11 сантиметров, а за ночь еще на восемь, достигнув уровня 262 сантиметра. Затоплены многие прибрежные участки и восемь домов. Людей, на чьи участки зашла вода, просят рассмотреть возможность переезда к родственникам или в пункты временного проживания. Уже готовится транспорт на случай возможной экстренной эвакуации жителей.

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Сложная обстановка и на остальной территории республики. Так в Кяхтинском районе в поселке Наушки подвалы 125 домов затопили грунтовые воды, подтоплены 220 придомовых участков. В Селенгинском районе вода зашла во дворы 15 жилых домов и в подвалы восьми. Кроме того, поврежден мост через реку Темник автодороги местного значения Ташир - Удунга.

По словам главы республики Алексея Цыденова, есть дома, где вода даже вышла по грудь.

- Это Кяхтинский район, частично затопление началось в Улан-Удэ и Иволгинском районе на реке Селенге, - отметил Цыденов. - Пострадавшим уже начались выплаты, первые - по десять тысяч рублей, затем, в зависимости от размера ущерба, от 50 до 100 тысяч рублей.

Пострадавшим также компенсируют потерю дров, запасов сена и урожая. Только в Кяхтинском районе комиссия по ЧС уже одобрила выделение 4,2 миллиона рублей для оказания единовременной материальной помощи пострадавшим. При этом глава региона заметил, что пока удается справляться без помощи федерального бюджета. Кроме того, в республике идут работы по укреплению защитных сооружений.

Пострадавшим уже начались выплаты, первые - по десять тысяч рублей, затем, в зависимости от размера ущерба, от 50 до 100 тысяч рублей 

В Хабаровском крае тем временем ситуация с паводками продолжает оставаться напряженной. Подъемы воды отмечаются в 60 населенных пунктах семи муниципальных образований. Подтоплено 37 жилых домов, 200 приусадебных участков, около 1700 дачных участков и 92 участка дорог.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия ДФО Бурятия

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